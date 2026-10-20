الصور الأولى من وصول فضل شاكر إلى الرياض لإحياء حفل غنائي ضخم

نشر المستشار تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا للفنان فضل شاكر، عقب وصوله إلى الرياض لإحياء حفل غنائي ضخم.

ويُعد هذا الحفل الأول للفنان فضل شاكر بعد غياب سنوات طويلة عن الساحة الفنية، بسبب ملاحقته قضائيًا.

أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، إقامة حفل غنائي يجمع الفنان القدير فضل شاكر وابنه الفنان محمد شاكر، يوم 30 أكتوبر الجاري، على مسرح "الخبر أرينا" بمدينة الخُبر، في أول حفل جماهيري يجمع الأب وابنه على خشبة مسرح واحدة.

ومن المقرر طرح تذاكر الحفل الجديد غدًا (الثلاثاء) 20 أكتوبر، عند الساعة السادسة مساءً عبر منصة "ويبوك".



