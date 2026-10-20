مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة 11 من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي..الأحد

يعقد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل دورته الحادية عشر، المقرر انعقادها في الفترة من 1 وحتى 5 نوفمبر، وذلك يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر في تمام السادسة مساءً، بقاعة المؤتمرات بالدور الثالث في المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.



ويحضر المؤتمر رئيس ومؤسس المهرجان مازن الغرباوي، ومدير عام المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، والفنانة القديرة سهير المرشدي حامل اسم الدورة الحادية عشر، والفنان القدير رياض الخولي، والفنان القدير أحمد بدير ، والفنانة حنان مطاوع، إلى جانب عدد من الفنانين والنجوم المكرمين وأعضاء لجان التحكيم في الدورة الجديدة.

يتضمن المؤتمر الكشف عن قوائم لجان التحكيم لمسابقات المهرجان المختلفة، وكذلك المكرمين والعروض المشاركة، إلى جانب والورش التدريبية، والندوات والمؤتمرات الفكرية.

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة ، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال ، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية لبلدية ظفار بسلطنة عمان .

وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته، ومدير عام المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.