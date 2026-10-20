طفح مائي مجهول المصدر أمام الوحدة البيطرية بشرق شبرا الخيمة

تابعت الدكتورة سلوى أبو العنين، رئيس مدينة شبرا الخيمة وحي غرب في القليوبية، شكوى بشأن ظهور طفح مائي مجهول المصدر بمحيط الوحدة البيطرية بشرق شبرا الخيمة، ما تسبب في إعاقة دخول الأطباء والعاملين إلى مقر الوحدة وممارسة أعمالهم.



ووجهت رئيس المدينة بسرعة أخذ عينات من المياه وإجراء التحاليل اللازمة لتحديد مصدرها وطبيعتها، مع التنسيق بين الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الفنية المناسبة وفقا لنتائج الفحص.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والجهات الخدمية، وبمشاركة ياسر إبراهيم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومدير الصرف الصحي، والأجهزة التنفيذية بالحي.

وتضمنت المتابعة الوقوف على أسباب المشكلة ميدانيا وتنسيق الجهود بين الجهات المختصة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سهولة الدخول إلى الوحدة البيطرية واستمرار تقديم خدماتها دون معوقات.