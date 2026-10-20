يسرا وكريم وإسعاد وشيكو.. نجوم موسم الرياض lالتفاصيل كاملة

أعلن موسم الرياض عن خريطة العروض المسرحية المقرر عرضها ضمن نسخته السابعة لعام 2026، حيث ضمت الخريطة عددا من العروض المسرحية، يقوم ببطولتها نخبة من نجوم الفن المصري.

وفي السطور التالية نرصد أبرز المسرحيات:

حكاية يسرا مع «الديفا»

تشارك الفنانة يسرا في موسم الرياض بمسرحية «الديفا»، على مسرح محمد العلي، من خلال عرض كوميدي اجتماعي يتناول قضايا الأسرة وتأثير الشهرة ومواقع التواصل الاجتماعي على العلاقات بين أفرادها.

ويشارك في بطولة المسرحية أحمد عبدالوهاب ومحمد عبدالرحمن ومحسن منصور.

كريم عبدالعزيز يقدم «العمدة»

ويطل الفنان كريم عبدالعزيز على جمهور موسم الرياض من خلال مسرحية «العمدة»، التي تعرض علي مسرح بكر الشدي، بمشاركة هنا الزاهد ومصطفى خاطر.

وتدور أحداث العمل حول مدرس كيمياء ينتحل شخصية تاجر سلاح لمدة 48 ساعة، لتقوده هذه الخطوة إلى سلسلة من المواقف والمفارقات الكوميدية غير المتوقعة، في تجربة تجمع بين المغامرة والكوميديا.

إسعاد يونس تعود بـ«سك على ولادك»

وتشارك الفنانة إسعاد يونس في الموسم بمسرحية «سك على ولادك»، على مسرح بكر الشدي.

وتتناول المسرحية حكاية أم تقرر بدء مرحلة جديدة في حياتها، لكنها تواجه اعتراضات أبنائها ومحاولاتهم التأثير في قراراتها، لتتصاعد المواقف الكوميدية في إطار اجتماعي يناقش العلاقات الأسرية والفجوة بين الأجيال.

شيكو يطل ب «اعمل معروف»

كما يشارك الفنان شيكو في موسم الرياض بمسرحية «اعمل معروف»، على مسرح محمد العلي.

وتدور أحداث العمل حول شخصية «بودة»، الذي يجد نفسه متورطًا في سلسلة من المواقف غير المتوقعة بعدما تتشابك حياته مع رجل يشبهه، لتنطلق مغامرة كوميدية تتداخل فيها الأحداث بين عالم العصابات والشرطة، وسط مفارقات تعتمد على التشابه والخلط بين الشخصيات.