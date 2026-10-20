وفاة الفنانة الكويتية رجاء محمد عن عمر 64 عامًا

توفت خلال الساعات الماضية الفنانة الكويتية المعتزلة رجاء محمد، عن عمر يناهز 64 عامًا.

وُلدت رجاء محمد سالم في الكويت عام 1962، لأب سوري وأم كويتية، وبدأت رحلتها مع الفن في سن مبكرة، إذ دخلت المجال الفني عام 1978 وهي في السادسة عشرة من عمرها، من خلال مسرحية الأطفال «السندباد البحري»، بمشاركة الفنانين عبدالرحمن العقل واستقلال أحمد.



وسرعان ما استطاعت الفنانة الشابة أن تلفت الأنظار بموهبتها، لتنتقل من التجارب الأولى إلى المشاركة في أعمال تلفزيونية ومسرحية متنوعة، جمعت بين التمثيل والغناء، وأسهمت في ترسيخ حضورها ضمن جيل من الفنانين الكويتيين الذين قدموا أعمالًا موجهة للأسرة والطفل.



مسيرة فنية جمعت بين التمثيل والغناء تميّزت رجاء محمد بتعدد مواهبها، فلم تقتصر مشاركاتها على التمثيل، بل قدمت أيضًا أغنيات وأعمالًا غنائية تربوية، وشاركت في برامج ومسلسلات ارتبطت بذاكرة المشاهد الخليجي.



ومن أبرز محطات مسيرتها مشاركتها في البرنامج التربوي «افتح يا سمسم»، إلى جانب أعمال مثل «سلامتك»، الذي عُرف بمضمونه التوعوي، فضلًا عن مشاركاتها في المسرح والتلفزيون.