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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اليوم.. إحياء ذكرى رحيل الموسيقار محمد فوزي بالمركز القومي للمسرح

محمد فوزي
محمد فوزي
أحمد البهى

يشهد المتحف القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء ٢٠ أكتوبر ، إحياء ذكرى رحيل الموسيقار محمد فوزي، وذلك في إطار دور المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية التابع لقطاع المسرح، لتخليد ذكرى روّاد الفن المصري، وتعريف الأجيال الجديدة برموزهم الفنية.

تفاصيل الاحتفال: 

وقال المخرج عادل حسان مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية: إن هذا الاحتفاء يأتي ضمن استراتيجية وزارة الثقافة لإحياء ذكري رموز الإبداع والقوى الناعمة المصرية، وبدعم الدكتور أيمن الشيوي رئيس قطاع المسرح؛ للحفاظ على الذاكرة الفنية المصرية، واستمرارًا لما يُقدمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية من إحياء السيّر الفنية لأعلام ورواد الفن المصري.

ويشارك في هذا الاحتفاء الفنان ماهر محمود إسماعيل من خلال غناء أبرز أغاني الفنان الراحل محمد فوزي منها: "يا جميل ياللي هنا"، "مال القمر ماله"، "أي والله"، "قم في خشوع"، "ليا عشم"، "حبيبي وعينية"، "ذهب الليل"، "شحات الغرام".
كما يستعرض الحكاء محمد عبد الفتاح (كالا) من خلال فن الحكي؛ السيرة الذاتية والفنية للموسيقار الكبير الراحل محمد فوزي.

المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية المركز القومي للمسرح والموسيقى المتحف القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية محمد فوزي الموسيقار محمد فوزي

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