سرقة بنك تكشف أسرار الخيانة.. نتفليكس تطرح «Collision Course» في 30 أكتوبر

تستعد منصة نتفليكس لطرح فيلم الجريمة الإسباني Collision Course يوم 30 أكتوبر 2026، في عمل تدور أحداثه حول عملية سرقة بنك تتحول إلى مواجهة محفوفة بالمخاطر، بعدما يكشف حادث سيارة أثناء الهروب عن أسرار وخيانات بين أفراد العصابة.

تدور أحداث الفيلم في إسبانيا عام 2013، إذ تبدأ القصة بعملية سطو على أحد البنوك، قبل أن تتعقد الأمور عقب وقوع حادث خلال محاولة اللصوص الفرار، لتتكشف تدريجيًا الأكاذيب والخلافات التي سبقت تنفيذ الجريمة، وتدخل الشخصيات في صراعات تهدد مصيرها.

ويتولى المخرج الإسباني دانيال سانشيز أريفالو إخراج العمل، وهو المعروف بأعمال سينمائية من بينها AzulOscuroCasiNegro وPrimos.

ويضم طاقم التمثيل عددًا من نجوم السينما الإسبانية، من بينهم لايا كوستا، وكارّا إليخالد، ولويس ثاهيرا، إلى جانب تامار نوفاس وألفارو سيرفانتس ولويس هومار.