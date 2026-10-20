مبيردش على حد.. عبدالناصر زيدان يكشف تطورات أزمة صلاح مع المنتخب

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان وجود اتصالات من هاني أبوريدة مع محمد صلاح، نجم منتخب مصر، من أجل الانضمام إلى معسكر المنتخب المقرر إقامته في نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يرد على الاتصالات الواردة إليه من مسؤولين في مصر حتى الآن.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، المذاع على قناة "Modern MTI": "هناك اتصالات من هاني أبوريدة مع محمد صلاح، من أجل الانضمام إلى معسكر نوفمبر المقبل، ولكنه لا يرد على أي اتصالات من حد في مصر، والموضوع كبير، وحتى الآن اللاعب لن ينضم للمعسكر القادم".

وأضاف: "الأزمة ستنتهي عقب زيارة التوأم حسام وإبراهيم حسن، واللاعب يسعى لعقد جلسة من أجل تصفية الأجواء ومناقشة الأخطاء التي حدثت خلال الفترة الماضية".

وتابع: "محمد صلاح أخطأ في ترك المعسكر، ورغم دفاعي عن صلاح، فإن ما حدث خطأ، وعلينا النظر فيما حدث مع رونالدو من قبل الاتحاد البرتغالي، الذي قرر توقيع عقوبة عليه".