قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخزانة الأمريكي: لم نرصد أي عمليات تحميل للنفط بجزيرة خارك الإيرانية منذ أغسطس الماضي
وكالة الفضاء المصرية ترصد تطور ميناء العين السخنة بالأقمار الصناعية بين عامي 2017 و2026
أهالي ضحايا حادث أسيوط الغربي ينتظرون استلام جثامين ذويهم بمستشفى سنورس
الأعلى للإعلام يصدر تراخيص جديدة لمنصة "ديزني بلس" العالمية وعدد من المواقع والصحف
إنبي في النازل.. 5 هزائم وتعادل وانتصار وحيد في 7 جولات بالدوري
وعود وهمية.. 50 مليون جنيه وراء أزمة ألعاب الصالات في الزمالك
براءة سيد مشاغب و5 آخرين في قضية شغب بولاق الدكرور
السعودية تعلن تأجيل أسبوع الرياض للأزياء إلى 2027
الجمعة.. حفل زفاف مصطفى شوبير وغياب مؤكد عن مباراة كيتارا
موعد استطلاع هلال رمضان2027 وأول أيام الصيام في مصر
روسيا تدين إصدار مذكرة اعتقال أمريكية بحق الزعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كارثة إنسانية.. 1.6 مليون طفل في تعز اليمنية مهددون بالعطش وسوء التغذية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

حذرت وكالات الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في محافظة تعز اليمنية، مع تعرض أكثر من 1.6 مليون طفل لخطر فقدان المياه، وسط استمرار القتال ونقص الوقود وتعطل طرق الإمداد الحيوية، في أزمة تهدد حياة ملايين السكان.

وقال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في اليمن، أخيل آير، خلال إحاطة صحفية في جنيف، إن أنظمة المياه التي تخدم نحو 3 ملايين شخص، بينهم ما لا يقل عن 1.6 مليون طفل، تواجه خطر التوقف بسبب نقص الديزل اللازم لتشغيل المضخات.

وأضاف أن تكلفة المياه المنقولة بالشاحنات ارتفعت إلى ثلاثة أمثالها منذ التصعيد الأخير، ما يزيد الأعباء على الأسر التي تعاني بالفعل من تدهور الأوضاع المعيشية.

أكثر من 52 ألف طفل يعانون سوء التغذية

وكشف ممثل اليونيسف أن الفحوص التي أُجريت لأكثر من 168 ألف طفل في تعز منذ بداية العام أظهرت إصابة أكثر من 52 ألف طفل بسوء التغذية الحاد، محذرًا من تزايد مخاطر الجوع والمياه غير الآمنة وانتشار الأمراض.

في السياق ذاته، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تجاوز عدد النازحين في اليمن 250 ألف شخص حتى 17 أكتوبر، مشيرة إلى أن محافظة تعز سجلت 76% من حالات المغادرة، واستضافت 52% من النازحين الجدد.

مستشفيات تعز تواجه خطر التوقف

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن 12 مستشفى في تعز لا تمتلك سوى وقود يكفي لنحو أربعة أيام، فيما لا تتجاوز الإمدادات المتاحة لأسبوع أو أقل 115 دواءً من أصل 127 دواءً أساسيًا.

وتعتمد حياة آلاف المرضى على استمرار الخدمات الطبية، بينهم 1110 مرضى غسيل كلى، و192 مريضًا في العناية المركزة، و154 مولودًا جديدًا داخل الحضانات.

كما ارتفعت حالات الاشتباه بالكوليرا أسبوعيًا من 221 إلى 683 حالة بين الأسبوعين الوبائيين 36 و40، وفقًا للمنظمة.

فجوة تمويلية تهدد جهود الإغاثة

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه لم يُجمع سوى 3.8 مليون دولار من أصل 31 مليون دولار مطلوبة لتمويل الاستجابة الطارئة لمدة 90 يومًا، بعجز يصل إلى 27.2 مليون دولار.

ودعت وكالات الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والمنشآت الصحية والمائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان، محذرة من أن استمرار تدهور الخدمات الأساسية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة وارتفاع المخاطر التي تهدد حياة الأطفال والمرضى والنازحين.

الأمم المتحدة محافظة تعز اليمنية منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف اليمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد موجة الغلاء.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق

صلاح

بعد هدفه في بشكتاش.. طرابزون سبور يحتفي بأرقام محمد صلاح

الرئيس دونالد ترامب

ترامب: يمكننا وقف العمليات العسكرية الآن مع ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

صورة توضيحية

الحرس الثوري الإيراني: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز «إم كيو 9» فوق مضيق هرمز

محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل برسالة «35%» بعد إسقاط بشكتاش في الدوري التركي

حسام حسن

عقوبات فيفا تهدد حسام حسن وزيكو بالغياب عن مباريات مهمة لمنتخب مصر

ترشيحاتنا

قشر الرمان

لا ترميه بعد اليوم.. استخدامات قشر الرمان وفوائد مذهلة لا تعرفينها

تعلم لغة جديدة

دراسة: تعلم لغة جديدة يعتمد على التركيز على الأصوات وليس الكلمات

تقرير: أفريقيا لا تزال صعبة الاختراق رغم كونها سوقًا واعدة لأدوية مكافحة السمنة

تقرير: أفريقيا لا تزال صعبة الاختراق رغم كونها سوقًا واعدة لأدوية مكافحة السمنة

بالصور

وصفة شهية على سفرتك.. طريقة عمل كفتة الدجاج المحشية بالجبنة

وصفة شهية على سفرتك..طريقة عمل كفتة الدجاج المحشية بالجبنة
وصفة شهية على سفرتك..طريقة عمل كفتة الدجاج المحشية بالجبنة
وصفة شهية على سفرتك..طريقة عمل كفتة الدجاج المحشية بالجبنة

موعد استطلاع هلال رمضان2027 وأول أيام الصيام في مصر

موعد استطلاع هلال رمضان
موعد استطلاع هلال رمضان
موعد استطلاع هلال رمضان

ليلى زاهر وهشام جمال في ظهور أنيق بحفل «كيليان باريس» في دبي

هشام جمال وليلى أحمد زاهر من دبي
هشام جمال وليلى أحمد زاهر من دبي
هشام جمال وليلى أحمد زاهر من دبي

ليه بتفتكري المواقف المحرجة قبل النوم؟ أسباب نفسية وراء استرجاع الذكريات

ليه بنفتكر موقف محرج قبل النوم
ليه بنفتكر موقف محرج قبل النوم
ليه بنفتكر موقف محرج قبل النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد