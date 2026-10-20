مأساة في قرية بقيرة ببنها.. شاب ينهي حياة شقيقه بسلاح أبيض إثر خلافات بينهما

شهدت قرية بقيرة التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، بعدما لقي شخص مصرعه على يد شقيقه، إثر خلافات نشبت بينهما أثناء إقامتهما في منزل واحد، حيث تعدى المتهم على شقيقه باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن وفاته.

وتلقى مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة بنها، يفيد بمصرع شخص على يد شقيقه بقرية بقيرة، إثر خلافات ومشكلات نشبت بينهما.



وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بنها إلى موقع الواقعة، لإجراء الفحص والمعاينة، والوقوف على ملابسات الحادث، فيما جرى نقل الجثة إلى المستشفى، ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وسادت حالة من الصدمة والحزن بين أهالي القرية عقب وقوع الجريمة، خاصة أن الشقيقين كانا يقيمان في منزل واحد، لتنتهي الخلافات بينهما بواقعة مأساوية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تكثف الجهات المختصة جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد تفاصيلها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

