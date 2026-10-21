إدارة التراث الحضاري بالشرقية تنظم ندوة ورحلة ترفيهية لطالبات مدرسة النور والأمل ضمن «تراثنا نحميه ونحييه»..مبيت

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية تكثيف برامج التوعية الأثرية والتراثية لطلاب المدارس، بمختلف قدراتهم، لتعريفهم بعظمة الحضارة المصرية القديمة، وترسيخ قيم الولاء والإنتماء الوطني، وتعزيز دمج ذوي الهمم في الأنشطة الثقافية والتعليمية.

وفي إطار استكمال فعاليات الموسم الخامس من البرنامج الثقافي الأثري «تراثنا نحميه ونحييه» للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي ٢٠٢٦-٢٠٢٧م، أوضحت الدكتورة نرمين عوض الله، مديرة إدارة التراث الحضاري بالديوان العام، أنه تم تنظيم ندوة تثقيفية لطالبات مدرسة النور والأمل التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية حيث بلغ عدد الطلاب (١٠٠) طالب وطالبة ، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للعصا البيضاء، وتضمنت الحديث عن عميد الأدب العربي طه حسين، وانتصارات حرب أكتوبر المجيدة وتضحيات شهداء الوطن لإستعادة الأرض والكرامة، إلى جانب التعريف بتاريخ محافظة الشرقية والولاء والإنتماء لدى المصري القديم.

وأضافت مديرة إدارة التراث الحضاري أنه تم تنظيم رحلة تعليمية وترفيهية مجانية إلى منطقة آثار ومتحف تل بسطا، للتعرف على تاريخ الحضارة المصرية القديمة والقطع الأثرية بالمتحف، مع إتاحة الفرصة للطالبات للتعرف على بعض القطع الأثرية عن طريق اللمس، إلى جانب جولة بمنطقة الآثار لمشاهدة تمثال ميريت آمون وعدد من التماثيل الأثرية، والتعرف على تاريخ البئر المقدس، بما يسهم في نشر الوعي الأثري والتراثي وتعزيز المشاركة المجتمعية للطلاب من ذوي الهمم.