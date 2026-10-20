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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وبرشلونة قبل قمة دوري أبطال أوروبا .. الليلة

باريس سان جيرمان وبرشلونة
باريس سان جيرمان وبرشلونة
حسن العمدة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية، مساء اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، إلى ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث يستضيف باريس سان جيرمان نظيره برشلونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2026-2027.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط ترقب لمواجهة جديدة بين الفريقين اللذين ارتبطت لقاءاتهما بالندية والإثارة والعديد من اللحظات التاريخية في البطولة القارية.

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وبرشلونة

تكشف إحصاءات موقع «ترانسفير ماركت» عن تقارب كبير في سجل المواجهات بين برشلونة وباريس سان جيرمان، بعدما التقى الفريقان في 16 مباراة بمختلف المسابقات.

وحقق كل فريق 6 انتصارات، بينما حسم التعادل 4 مواجهات، وسجل برشلونة 29 هدفًا، مقابل 29 هدفًا للفريق الفرنسي، ليعكس السجل التاريخي توازنًا كاملًا بين الناديين على مستوى الانتصارات والأهداف.

وتمنح هذه الأرقام القمة المرتقبة أهمية إضافية، إذ يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز والانفراد بأفضلية جديدة في سجل المواجهات المباشرة.

ريمونتادا برشلونة أمام باريس سان جيرمان

تظل المواجهة التي جمعت الفريقين في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا موسم 2016-2017 واحدة من أشهر مباريات البطولة القارية، بعدما نجح برشلونة في تحقيق عودة تاريخية أمام الفريق الفرنسي.

وكان باريس سان جيرمان قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الذهاب بنتيجة 4-0، يوم 14 فبراير 2017، ليضع الفريق الكتالوني أمام مهمة صعبة قبل لقاء الإياب على ملعب كامب نو.

لكن برشلونة قلب الموازين في مباراة الإياب، بعدما حقق الفوز بنتيجة 6-1 يوم 8 مارس 2017، ليحسم التأهل إلى الدور التالي بنتيجة 6-5 في مجموع المباراتين.

وأصبحت تلك المواجهة واحدة من أبرز محطات تاريخ النادي الكتالوني، وارتبطت بمفهوم العودة المستحيلة في كرة القدم، بعدما نجح الفريق في تعويض فارق الأهداف الأربعة أمام منافسه الفرنسي.

نيمار ومبابي يتصدران قائمة الهدافين

شهدت مواجهات برشلونة وباريس سان جيرمان تألق عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وفي مقدمتهم البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، اللذان تركا بصمة واضحة في تاريخ الصدام بين الناديين.

ويتقدم نيمار قائمة هدافي برشلونة أمام باريس سان جيرمان برصيد 7 أهداف، قبل انتقاله إلى الفريق الفرنسي في صيف 2017، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، ولا تزال الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وعلى الجانب الآخر، يتصدر كيليان مبابي قائمة هدافي باريس سان جيرمان أمام برشلونة برصيد 6 أهداف، قبل رحيله عن النادي الفرنسي وانتقاله إلى ريال مدريد في صيف 2024.

وتعكس هذه الأرقام الدور الكبير الذي لعبه النجمان في المواجهات المباشرة، بعدما كان لكل منهما تأثير بارز في النتائج التي جمعت الفريقين خلال السنوات الماضية.

برشلونة يتوج بلقب أوروبي على حساب باريس سان جيرمان

تمتد المواجهات التاريخية بين برشلونة وباريس سان جيرمان إلى ما هو أبعد من دوري أبطال أوروبا، إذ سبق أن التقى الفريقان في نهائي كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1996-1997.

ونجح برشلونة في حسم المباراة لصالحه بهدف دون رد، سجله النجم البرازيلي رونالدو نازاريو من ركلة جزاء يوم 14 مايو 1997، ليحصد الفريق الكتالوني اللقب الأوروبي على حساب نظيره الفرنسي.

وتظل هذه المواجهة إحدى المحطات المهمة في تاريخ الناديين، بعدما منحت برشلونة التفوق في النهائي الأوروبي الذي جمعهما.

أبرز المواجهات بين برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

شهدت المواجهات الأوروبية بين الفريقين العديد من الصدامات القوية، التي تبادل خلالها الطرفان الانتصارات وبطاقات التأهل.

في موسم 1994-1995، تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في برشلونة، قبل أن يفوز باريس سان جيرمان 2-1 في مباراة الإياب، ليحسم تأهله على حساب الفريق الإسباني.

وفي ربع نهائي موسم 2012-2013، انتهت مباراة الذهاب في باريس بالتعادل 2-2، قبل أن يتعادل الفريقان مجددًا بنتيجة 1-1 في برشلونة، ليصعد النادي الكتالوني بفضل قاعدة الأهداف خارج الأرض، التي كانت مطبقة آنذاك.

أما في موسم 2014-2015، فنجح برشلونة في التفوق على باريس سان جيرمان خلال ربع النهائي، بعدما فاز بنتيجة 3-1 في مباراة الذهاب، ثم كرر انتصاره بنتيجة 2-0 في لقاء الإياب.

وفي دور الـ16 من موسم 2020-2021، حقق باريس سان جيرمان فوزًا كبيرًا على برشلونة بنتيجة 4-1 في إسبانيا، قبل أن يتعادل الفريقان 1-1 في العاصمة الفرنسية، ليحجز النادي الباريسي مقعده في الدور التالي.

باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على برشلونة في 2024

تجدد الصدام بين الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024، عندما حقق برشلونة الفوز بنتيجة 3-2 في مباراة الذهاب التي أقيمت في باريس.

لكن الفريق الفرنسي نجح في العودة خلال مباراة الإياب، بعدما فاز بنتيجة 4-1 في ملعب برشلونة، ليحسم التأهل إلى الدور التالي ويقصي منافسه الإسباني من البطولة.

وفي آخر مواجهة بين الفريقين، وفقًا للبيانات الواردة قبل لقاء اليوم، حقق باريس سان جيرمان الفوز بنتيجة 2-1 على برشلونة في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، في المباراة التي أقيمت على ملعب مونتجويك الأولمبي.

ويطمح الفريق الفرنسي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار جديد، بينما يسعى برشلونة إلى الرد واستعادة التوازن في المواجهات المباشرة، خلال قمة أوروبية تحمل الكثير من الذكريات والتحديات للفريقين.

باريس سان جيرمان برشلونة دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان وبرشلونة

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