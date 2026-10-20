أستاذ هندسة طرق: ربط المدن الجديدة بشبكات النقل يشجع الجميع على الاستثمار والإشغال

أكد حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق، أن دورة إعمار المدن الجديدة من 15 لـ 25 عاما وتطوير البنية الأساسية والنقل والطرق من معجلات التنمية للمجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال حسن مهدي في كلمته في جلسة التنمية الحضرية والعمرانية على هامش منتدى مصر، :" المدن الجديدة وربطها بشبكات النقل يشجع الجميع على الاستثمار والإشغال في المدن الجديدة ".



وتابع حسن مهدي:" ما تم من مشروعات تنموية وقومية تم في ظروف اقتصادية عالمية أدت لزيادة أسعار الطاقة، وأخذت الحكومة المصرية قرارا قويا لاستكمال إنشاء شبكات البنية الأساسية والنقل ".



وأكمل حسن مهدي :" الدولة وجدت ان تكلفة إيقاف المشروعات القومية أعلى بكثير من الاستمرار فيها وبالتالي قررت الدولة الاستمرار في التنفيذ ".



ولفت حسن مهدي :" قطاع النقل يعمل فيه حوالي 2.2 مليون مهندس وفني وعامل وهذا القطاع يستوعب عدد كبير من العاملين " مضيفا:" أوشكنا على الانتهاء من مرحلة التشييد والبناء وندخل في مرحلة الغدارة لمرافق البنية الأستاسية ومنها مرافق النقل .