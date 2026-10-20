طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أقطاي عبد الله قبل مواجهة القناة

كشف الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة أقطاي عبد الله، مهاجم الفريق، وموقفه من المشاركة في التدريبات، قبل مواجهة القناة المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

أقطاي

وأوضح أحمد جاب الله أن أقطاي عبد الله اشتكى من آلام في منطقة الحوض، وهو ما دفع الجهاز الطبي إلى استبعاده من المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن قرار إراحة اللاعب جاء لتجنب تفاقم الآلام، مشيرًا إلى وضع برنامج للعلاج الطبيعي والتأهيل البدني، بهدف تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره القناة، غدًا الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز، في إطار سعي الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية في المسابقة المحلية.

وكان الأهلي حقق الفوز على كيتارا الأوغندي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ليواصل الفريق استعداداته للاستحقاقات المقبلة على المستويين المحلي والقاري.