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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إنجاز تاريخي.. نظام ReactOS البديل لويندوز يدعم أخيراً تثبيت NTFS

ReactOS
ReactOS
احمد الشريف

حقق نظام التشغيل مفتوح المصدر "رياكت أو إس" (ReactOS)، الذي يعتبر البديل المجاني لنظام "ويندوز"، خطوة عملاقة في مسيرته. 

فقد أعلن فريق التطوير عن نجاحهم أخيرًا في دعم تثبيت النظام وتشغيله بالكامل على أقراص مهيأة بنظام الملفات المتطور NTFS.

وداعاً للأنظمة القديمة ومرحباً بالسرعة

وبحسب التقارير التقنية المتداولة، ظل نظام ReactOS لسنوات طويلة يعتمد بشكل أساسي على نظام الملفات القديم والبطيء (FAT32) ليتمكن المستخدمون من تثبيته وتشغيله.

 ولكن بفضل "التعريف" (Driver) الجديد الذي تم تطويره مؤخراً، أصبح بإمكان النظام قراءة وكتابة البيانات على نظام NTFS الحديث بسرعة وكفاءة عالية. 

وهذا النظام (NTFS) هو المعيار الأساسي الذي تستخدمه مايكروسوفت في أنظمة ويندوز الحديثة لأنه يوفر أماناً أكبر وسرعة في نقل الملفات الضخمة وتعاملاً أفضل مع المساحات التخزينية الكبيرة.

تحذير من أخطاء محتملة وخطوة نحو الإصدار التجريبي

وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول كبرى تقرب مشروع ReactOS من إطلاق نسخته التجريبية "بيتا" (Beta) المنتظرة منذ فترة طويلة. 

ومع ذلك، وجه فريق المطورين تحذيراً صريحاً عبر حسابهم الرسمي على منصة (X)، مؤكدين أن النظام لا يزال قيد التطوير وقد يحتوي على "أخطاء برمجية" (Bugs) لم يتم اكتشافها بعد. 

لذلك، ينصحون بتوخي الحذر عند تجربة النظام في الوقت الحالي. ويُعد هذا الإنجاز تتويجاً لجهود استمرت لعقد كامل من الزمن، ليثبت المشروع قدرته على تقديم نظام تشغيل حر ומجاني ينافس قوة أنظمة الويندوز.

ReactOS نظام ReactOS Driver بيتا Beta ويندوز

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