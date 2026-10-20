برلماني: الرقابة الفعالة وتوافر السلع ركيزتان أساسيتان لضبط الأسواق

أكد النائب عيد حماد أهمية تفعيل الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، باعتبارهما من الركائز الأساسية لحماية المواطنين ومواجهة الممارسات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة.

وشدد في تصريحات خاصة على ضرورة استمرار الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع، والتعامل بحسم مع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار، بما يضمن حماية المستهلك وتحقيق الانضباط في حركة البيع والشراء.

متابعة توافر السلع ومراقبة الأسواق

وأشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التموين والأجهزة المعنية في متابعة توافر السلع ومراقبة الأسواق، مؤكدًا ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المختصة لضمان وصول المنتجات الأساسية إلى المواطنين بصورة منتظمة، ومنع الممارسات التي تضر بمصالحهم.

وأكد أن تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية يمثل جانبًا مهمًا من جهود تخفيف الأعباء المعيشية، خاصة من خلال تطوير برامج الدعم وتوجيهها إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بالتوازي مع إجراءات ضبط الأسواق وتحقيق استقرار الأسعار.

ويأتي ذلك في إطار مناقشة ملف «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026».