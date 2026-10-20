وكيل صحة الشرقية يتفقد وحدة طب أسرة المهدية ومستشفى الزقازيق العام والقنايات المركزي

تفقد الدكتور عمرو محمد إبراهيم وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية وحدة طب الأسرة بالمهدية التابعة للإدارة الصحية بههيا، لمتابعة الاستعدادات النهائية للجنة تجديد الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR»، كما قام بالمرور المفاجئ على مستشفى الزقازيق العام ومستشفى القنايات المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

بدأ وكيل المديرية زيارته بوحدة المهدية يرافقه الدكتور أحمد الهلالي مدير إدارة الجودة، والدكتورة برلنتي عبدالحميد مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، وممثل عن الإدارة الهندسية، حيث تم تفقد الأقسام المختلفة بالوحدة، ومراجعة ملفات الجودة وسجلات تقديم الخدمة وملفات طب الأسرة ومؤشرات الأداء، والتأكد من استيفاء الاشتراطات والمعايير اللازمة لتجديد الاعتماد، إلى جانب متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكفاءة الأجهزة، وجاهزية الفرق الطبية، والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية وفقاً للمعايير المعتمدة.

كما تفقد الدكتور عمرو إبراهيم وكيل المديرية مستشفى الزقازيق العام ومستشفى القنايات المركزي، حيث شملت الجولة أقسام الاستقبال والطوارئ، والصيدليات، والرعايات المركزة، والحضانات، ورعاية الأطفال، ورعاية القلب، وقسم جراحة القلب المفتوح، لمتابعة انتظام العمل وتواجد الفرق الطبية في أماكن تقديم الخدمة، والاطمئنان على الحالات المرضية ومراجعة مستوى الخدمات المقدمة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات المختلفة، والاطمئنان على كفاءة عمل الأجهزة الطبية، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها، وتقديم الخدمات الطبية للمرضى بالأقسام الطبية بكفاءة خلال الفترة المسائية.

وأكد وكيل المديرية على أهمية استمرار المرور الميداني على المنشآت الصحية في مختلف الأوقات، ومتابعة جاهزية الوحدات الصحية لاستيفاء معايير الاعتماد، مع الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى وسلامة المرضى، وتذليل أي معوقات قد تؤثر على انتظام تقديم الخدمة الطبية، تنفيذاً لتعليمات الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، نحو الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية.