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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إجراء جراحة دقيقة لعلاج تشوه شرياني وريدي نادر لطفلة

مستشفيات جامعة أسيوط
مستشفيات جامعة أسيوط
إيهاب عمر

تمكن فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط من إجراء تدخل جراحي دقيق لطفلة تبلغ من العمر 15 عاما، كانت تعاني من تشوه شرياني وريدي نادر بفروة الرأس (Scalp Arteriovenous Malformation – AVM)، وذلك عقب تعرضها لنزيف خلال تدخل جراحي سابق بأحد المؤسسات الطبية، ما استدعى تحويلها إلى قسم جراحة المخ والأعصاب لتقييم الحالة واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الباسط خلاف، أستاذ جراحة المخ والأعصاب ووكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور طارق علي راجح، مدير مستشفى 

الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، والأستاذ الدكتور محمد السيد محمود، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب.

وعقب تقييم الحالة، قرر الفريق الطبي، الذي ضم كل من، الأستاذ الدكتور محمد عبد الباسط خلاف، أستاذ جراحة المخ والأعصاب ووكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والطبيب علاء الدين محمد عريبي، المدرس المساعد بالقسم، بمشاركة فريق الطبي من قسم التخدير، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة هالة سعد عبد الغفار، رئيس القسم، كل من الدكتور عبد الرؤوف محمد، أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة، والدكتورة نشوى فاروق، المدرس بالقسم، والطبيبة آلاء غريب، المدرس المساعد بالقسم، كما شارك من هيئة التمريض ندى عبد المعطي، و خالد محمد، إجراء جراحة دقيقة استهدفت ربط الشرايين المغذية للتشوه الوعائي (Surgical Ligation of Feeding Arteries)، بهدف الحد من تدفق الدم غير الطبيعي إلى التشوه والسيطرة على مصدر التغذية الدموية له.

وأعلن الفريق الطبي أن العملية تكللت بالنجاح، حيث استقرت الحالة الصحية للطفلة عقب الجراحة، وكانت في كامل وعيها، دون تسجيل مضاعفات فورية، وغادرت المستشفى بصحة جيدة.

جدير بالذكر، أن التشوهات الشريانية الوريدية تعد من الحالات الوعائية غير الشائعة، وتنشأ نتيجة وجود اتصالات غير طبيعية بين الشرايين والأوردة، ما يؤدي إلى اضطراب تدفق الدم داخل الأوعية الدموية المصابة، وقد يتسبب في حدوث مضاعفات تستلزم التدخل الطبي المتخصص.

فريق طبي قسم جراحة المخ والأعصاب مستشفى الأمراض العصبية والنفسية جامعة أسيوط تشوه شرياني

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