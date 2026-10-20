السجن 3 سنوات لمتهم بتهديد مواطن بنشر صور خاصة لزوجته وابتزازه بـ50 ألف جنيه في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية،برئاسة المستشار إسلام منصور الحفناوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود لطفي العوضي ومحمود محسن عبدالفتاح، وسكرتارية فيليبس صبحي حكمها بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامه بتهديد مواطن بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة بزوجته، وابتزازه ماليًا بمبلغ 50 ألف جنيه، مقابل عدم نشر تلك الصور، وذلك بدائرة قسم ثان الزقازيق.

تعود تفاصيل القضية رقم 7803 لسنة 2025 جنح قسم ثان الزقازيق، والمقيدة برقم 1716 كلي جنوب الزقازيق، إلى شهر أبريل عام 2025، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «محمد.م.ال.ر»، 45 عامًا، ومقيم بدائرة قسم ثان الزقازيق، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بتهديد أحد المواطنين بإفشاء صور خاصة بزوجته، ومساومته على دفع مبلغ مالي مقابل عدم نشرها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليه «محمد.ر.ع» عبر تطبيق «واتساب» بإفشاء صور خاصة بزوجته من شأنها المساس بسمعته، مطالبًا إياه بدفع مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، مقابل عدم نشر الصور أو تداولها.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها «هاجر.ح.ال»، من خلال الحصول على صور خاصة بها داخل منزلها، ثم إرسالها إلى زوجها عبر تطبيق «واتساب»، دون رضاها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استخدم الصور الخاصة بالمجني عليها في تهديد زوجها بإفشائها ونشرها، بهدف الحصول على مبلغ مالي، الأمر الذي تسبب في إزعاج المجني عليه، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة والتحقيقات.

تم التحفظ على المتهم وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.