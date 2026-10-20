المؤبد لسائق قتل ابنة زوجته الطفلة في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار إسلام منصور الحفناوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود لطفي العوضي ومحمود محسن عبدالفتاح، وسكرتارية فيليبس صبحي حكمها بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل الطفلة «كنزي ع ع»، البالغة من العمر 5 سنوات، في واقعة شهدتها قرية جلفينا التابعة لمركز بلبيس.

تعود أحداث القضية رقم 3548 لسنة 2026 جنايات مركز بلبيس، إلى يوم 15 فبراير 2026، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «أحمد. م. ص»، 33 عامًا سائق مقيم قرية جلفينا التابعة لمركز بلبيس، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل الطفلة كنزي علاء الدين عاطف.

وجاء في أمر الإحالة ان المتهم قتل الطفلة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم تعدى على الطفلة بالضرب، ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة، شملت نزيفًا بالمخ وإصابات بالرأس، إلى جانب كدمات وسحجات، وهي الإصابات التي ارتبطت بوفاتها وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

وتبين من التحقيقات أن المتهم كان زوجًا لوالدة الطفلة، وهو ما أوضح طبيعة العلاقة التي كانت تربطه بالمجني عليها قبل وقوع الحادث، لتنتهي القضية بصدور حكم بالسجن المؤبد بحقه.