وزير النقل: رفع كفاءة 3 آلاف كم طرق محلية بـ42 مليار جنيه خلال 3 سنوات

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل خلال فعاليات منتدى مصر 2026: “عملنا مشروعين فى الطرق المحلية، واحد عملناه تقريبًا من ثلاث سنوات رفعنا كفاءة 3 آلاف كيلومتر طرق، وفي حياة كريمة أيضًا رفعنا حوالي 3 آلاف وطورنا 3 آلاف كيلومتر طرق، ولكن ما زال عندنا 3 آلاف طرق محلية في المحافظات، مخططين إن إحنا نرفعها، ودول هيتكلفوا 42 مليار جنيه مقسمينهم على ثلاث سنوات مالية، تقريبًا كل سنة 14.. المبلغ كبير ولكن مش كبير على أهلينا وناسنا في القرى والمناطق الحضرية”.

وعن موضوع الحمولات أوضح: “علشان نواجه موضوع الحمولات على الطرق، يعني تقريبًا بنشتغل في ثلاث محاور.. منوها: ”طبعًا إحنا لما جينا نقول هنطبق القرار الوزاري فورًا دلوقتي اللي بيحدد الحمولات على المحاور الـ13 طن ونص زي كل دول العالم، لقينا عندنا عجز كبير جدًا في الشاحنات اللي ممكن تشيل التجارة بتاعتنا.. لأن تجارتنا بتنمو بشكل كبير جدًا، والدولة ما كانتش مؤهلة بسرعة إن إحنا يبقى عندنا حجم أسطولى يشيل الكلام ده، والسكة الحديدية ما كنتش قادرة تشيل.. والنقل النهري كان بدأ يتدهور".

وتابع: "فإحنا بدأنا نتحرك في ثلاث محاور: نزود عدد الشحنات بشكل كبير جدًا سواء قطاع خاص أو حكومة، وبدأنا ندبر موازين عشان نضبط الحمولات على الطرق، بدأنا نرغب الناس ونشجع على النقل بالسكك الحديدية اللي هو أقل تكلفة وما بيأثرش على الطرق، وأقل تلوث، السكك الحديدية مهمة جدًا. بدأنا برضه نطور النقل النهري، فدي إجراءات حوكمة.

واستطرد: من ضمن إجراءات الحوكمة على الطرق تطبيق منظومة الـITS، فمصر من الدول المتقدمة في المجال ده ودخلت فيه بسرعة.

وأِار إلى أن “إحنا عندنا 3 مراحل لمنظومة الـITS بنعملها، سبع طرق بتتعامل دلوقتي و15 هيدخل معاهم مرحلة تانية ثم بقية الطرق.. مشيرا إلى أن منظومة الـITS هتضمن تحديد الحمولات على الطرق، وهتأمّن اللي شايل الحمولة وماشي، وكمان هتأمّن موضوع الدفع الإلكتروني على البوابات والانتظار”.

ولفت الى أن المزلقنات أيضا كانت بتنتج عنها حوادث كتير وبتأثر على التدفق على الطرق، لأن معظم الطرق بتاعتنا عليها مزلقانات سكك حيدية، إحنا عاملين خطة كبيرة جدًا نعمل حوالي 122، إحنا عندنا 1200 مزلقان تقريبًا، منهم 122 أكثر خطورة، خلصنا منهم 54 والباقي خارج إن شاء الله بإذن الله، وده موضوع من الموضوعات المهمة جدًا.

ونوه أن كبارى المشاة على الطرق أيضًا من ضمن الحوكمة، وقال: “إحنا عندنا بنعمل طرق وبعروض كبيرة طبعًا فبتأدي إن السرعات بتزيد، وده مطلوب، فالمشاة على الطرق بيتعرضوا لحوادث، فإحنا بنعمل كباري مشاة على كل الطرق اللي بنطورها، ولكن أتمنى إن من كل المؤسسات وكل الهيئات والبيت والكنيسة والمسجد، يوجه ولادنا وناسنا إن هم يستخدموا فعلًا الكباري المشاة، مش نعملها فقط وما حدش يستخدمها”.