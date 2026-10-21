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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«الانتماء للوطن واجب وطني» .. ندوة إعلامية بمجمع إعلام الزقازيق | صور

مجمع اعلام الشرقية
مجمع اعلام الشرقية
محمد الطحاوي

نظم مجمع إعلام الشرقية ندوة إعلامية بعنوان «الانتماء للوطن واجب وطني» وذلك بقاعة المؤتمرات بمجمع إعلام الشرقية بحضور الشيخ الدكتور ناصر عبد الأعلى مدير عام الدعوة بأوقاف الشرقية وبمشاركة عدد من المهتمين بالشأن العام في إطار تعزيز الوعي الوطني وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن.

وأكد دسوقي عبد الله مدير إدارة إعلام الشرقية أن الندوة تأتي في إطار توجيهات السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وتحت إشراف اللواء تامر شمس الدين رئيس قطاع الإعلام الداخلي بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الانتماء الوطني ودور المواطنين في الحفاظ على استقرار الوطن ودعم مسيرة التنمية.

وفي بداية اللقاء أكد الشيخ الدكتور ناصر عبد الأعلى أهمية دور كل فرد في الحفاظ على الوطن وتعزيز مكانته مشيرًا إلى أن قيمة الأوطان ترتفع بقيمة أبنائها ووعيهم وحرصهم على النهوض بمجتمعهم.

وأضاف أن حب الوطن من الفطرة السليمة التي جبل الله عليها الإنسان وأن الوطن يمثل الحاضنة التي تصان فيها العقيدة والكرامة الإنسانية موضحا أن الانتماء الوطني شعور وجداني عميق يربط الإنسان بأرضه وهويته ويدفعه إلى محبة وطنه والدفاع عنه والاعتزاز به والاستعداد للتضحية من أجله.

وأشار إلى أن انتصار أكتوبر 1973 يمثل نموذجًا بارزًا للإيمان بقيمة الوطن والتضحية من أجل الحفاظ على أرضه وكرامته مؤكدا أن ما قدمه أبطال القوات المسلحة من تضحيات يعكس أسمى معاني الوطنية والانتماء.

وشدد مدير عام الدعوة بأوقاف الشرقية على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإثارة البلبلة بين المواطنين داعيا إلى تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية والمساهمة الإيجابية في خدمة المجتمع وتحقيق الصالح العام.

ونفذت الندوة الإعلامية فاتن البدري بمشاركة فريق عمل مجمع إعلام الزقازيق الذي ضم حسام حسن وتوفيق عبد العزيز وهناء عبد الله وأحمد جودة ورانيا نبيل وأميرة هلال تحت إشراف الإعلامي دسوقي عبد الله مدير إدارة إعلام الشرقية.

الشرقية مجمع إعلام الشرقية الانتماء للوطن ندوة إعلامية

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