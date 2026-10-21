إعلام عبري: قوات الاحتلال تراقب المساعي الإيرانية لإعادة بناء قدراتها العسكرية

أفادت وسائل إعلام عبرية أن قوات الاحتلال تراقب المساعي الإيرانية لإعادة بناء قدراتها العسكرية في أعقاب الأضرار التي لحقت بطهران خلال “عملية الأسد الهادر”.

ووبحسب صحيفة جيروزاليم بوست ؛ فقد حذر مسؤولون أمنيون من أن هذه التطورات قد تضطر دولة الاحتلال إلى الدفاع عن نفسها، رغم رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تجنب التصعيد قبيل الانتخابات؛ وذلك وفقاً لتقديرات نوقشت في مشاورات أمنية إسرائيلية جرت مؤخراً.

وقد جرى خلال نقاشات أمنية في إسرائيل استعراض معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران تعمل على استعادة قدراتها العسكرية بعد الضربات التي تلقتها خلال "عملية الأسد الهادر".

وفي الأسابيع الأخيرة، تم رصد إجراءات إيرانية تشير إلى استعدادات عسكرية متجددة.

ويرى مسؤولون إسرائيليون أن إتمام هذه الاستعدادات قد يعزز القدرات القتالية لإيران بشكل كبير.

كما أشارت تقديرات سابقة إلى سرعة التعافي العسكري الإيراني في أعقاب الصراع.