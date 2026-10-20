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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تستهدف توسيع أسطولها بـ100 مقاتلة «إف-35» و50 «إف-15» بحلول 2036

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشف تقرير نشره موقع «نتسيف نت» الإسرائيلي عن توجهات لتطوير سلاح الجو الإسرائيلي خلال السنوات المقبلة، عبر توسيع أسطول المقاتلات الحديثة وتعزيز قدرات التزود بالوقود جوًا والاستطلاع والحرب الإلكترونية، بما قد يغير شكل القوة الجوية الإسرائيلية بحلول عام 2036.

وبحسب التقرير، تستهدف الخطط الإسرائيلية الوصول إلى نحو 100 مقاتلة من طراز «إف-35 آي»، مع احتمال امتلاك ما يصل إلى 50 مقاتلة من طراز «إف-15 آي إيه»، إلى جانب تحديث مقاتلات «إف-15 آي» الحالية والإبقاء على أسطول من مقاتلات «إف-16 آي».

ولا تقتصر خطة التطوير على الطائرات المقاتلة، إذ تشمل توسيع أسطول طائرات التزود بالوقود من طراز «كيه سي-46 إيه»، وتعزيز قدرات الإنذار المبكر والتحكم الجوي باستخدام طائرات «جي 550» و«فالكون»، فضلًا عن تطوير إمكانات الاستخبارات والحرب الإلكترونية.

إيران في قلب الحسابات
وأشار التقرير إلى أن إيران تمثل عاملًا رئيسيًا في توجه إسرائيل نحو تطوير قدراتها الجوية، إذ تسعى تل أبيب إلى امتلاك قوة قادرة على تنفيذ عمليات لمسافات طويلة، والتعامل مع أنظمة دفاع جوي متطورة، وحمل كميات كبيرة من الذخائر، مع إمكانية تكرار الطلعات الجوية.

وتوفر طائرات التزود بالوقود جوًا قدرة أكبر على الوصول إلى أهداف بعيدة، فيما تساعد أنظمة الإنذار المبكر والاستطلاع والحرب الإلكترونية في تحسين التنسيق بين الطائرات ورصد التهديدات والتعامل معها.

ووفقًا للتقديرات الواردة في التقرير، قد لا يكون التغيير الأبرز بحلول عام 2036 زيادة كبيرة في العدد الإجمالي للطائرات، بل تعزيز قدراتها العملياتية من خلال دمج المقاتلات الشبحية والطائرات ذات الحمولات الكبيرة ومنظومات الدعم الجوي.

سلاح الجو الإسرائيلي إسرائيل القوة الجوية الإسرائيلية إيران أخبار إسرائيل

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