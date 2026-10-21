مازدا 3 الهاتشباك 2027 تباع بهذه المواصفات

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

مازدا 3 موديل 2027

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: مازدا 3 موديل 2027، وتنتمي 3 لفئة السيارات الهاتشباك .

وسائل الأمان بـ مازدا 3 موديل 2027

مازدا 3 موديل 2027

زودت سيارة مازدا 3 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك مازدا 3 موديل 2027

مازدا 3 موديل 2027

تحصل سيارة مازدا 3 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 146 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 12.1 ثانية .

مواصفات مازدا 3 موديل 2027

مازدا 3 موديل 2027

تمتلك سيارة مازدا 3 موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية ، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية ، وبها زجاج فاميه، وتكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس .

أبعاد مازدا 3 موديل 2027

مازدا 3 موديل 2027

تأتى سيارة مازدا 3 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4660 مم، وعرض 1795 مم، وارتفاع 1435 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2725 مم .

سعر مازدا 3 موديل 2027

مازدا 3 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة مازدا 3 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 609 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مازدا 3 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 619 ألف جنيه .