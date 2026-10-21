إحالة مدرس “حصة” للتحقيق بأسيوط بعد اتهامه بالتسبب في كسر ذراع طالب

أحال محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، مدرسًا يعمل بنظام “ الحصة” بمدرسة ناصر الإعدادية بنين بمدينة أسيوط، إلى التحقيق، على خلفية اتهامه بالتسبب في إصابة طالب بكسر مضاعف في الذراع الأيمن، استلزم إجراء عملية جراحية وتركيب 3 أسلاك لتثبيت الكسر، فيما قررت المديرية استبعاد المدرس من المدرسة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه فور وقوع الحادث، جرى التواصل مع إدارة أسيوط التعليمية للتحقق من ملابسات الواقعة، حيث تبينت صحة ما تم الإبلاغ عنه، وعلى إثر ذلك جرى إحالة المدرس إلى الشؤون القانونية للتحقيق في الواقعة.

وأضاف دسوقي أن المدرس يعمل بنظام “الحصة”، مؤكدًا أنه سيتم استبعاده بسبب ما بدر منه تجاه الطالب المصاب، في إطار الإجراءات التي اتخذتها المديرية على خلفية الحادث.

اتهام المدرس بالاعتداء على الطالب

كان مصطفى أحمد متولي، والد الطالب محمد، المقيد بالصف الثاني الإعدادي بإحدى المدارس الإعدادية بمدينة أسيوط، قد اتهم أحد المدرسين بالاعتداء على نجله والتسبب في إصابته بكسر مضاعف في الذراع الأيمن، استلزم التدخل الجراحي وتركيب 3 أسلاك لتثبيت الكسر.

وأكد والد الطالب أنه توجه إلى ديوان قسم شرطة ثان أسيوط وحرر محضرًا بالواقعة، اتهم فيه المدرس بالاعتداء على نجله، مطالبًا بفتح تحقيق في ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تأتي إحالة المدرس إلى التحقيق في أعقاب الواقعة، تمهيدًا لفحص ملابساتها وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.