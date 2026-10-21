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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شاهد.. محافظ دمياط يتابع أعمال تطوير وتوسعة مدرستين بالناصرية وميت الخولي

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

أجرى  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط،  اليوم، جولة تفقدية بمدرستي محمد حسن الزيات للتعليم الأساسي بقرية الناصرية، والدكتور زكي نجيب محمود الثانوية بقرية ميت الخولي عبد الله، لمتابعة أعمال التوسعة والتطوير التي شهدتها المدرستان، والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية.

جولة المحافظ 

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، والنائب محمود مشعل، عضو مجلس النواب، والأستاذ ياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، والمهندسة جيهان حسين، مدير هيئة الأبنية التعليمية بدمياط .

واستهل المحافظ جولته بتفقد مدرسة محمد حسن الزيات للتعليم الأساسي بقرية الناصرية، التابعة لمركز فارسكور، بحضور الأستاذة فايزة فودة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، حيث تابع أعمال الإحلال والتجديد التي شهدتها المدرسة، والتي تضمنت إزالة المبنى وإعادة إنشائه، ليضم ١٨ فصلًا دراسيًا، ودورات مياه، وغرفًا إدارية، بما يسهم في تطوير البنية التعليمية بالمدرسة، ليصل إجمالي عدد الفصول بها إلى ٢٢ فصلًا دراسيًا.
وخلال الزيارة، تابع المحافظ الفقرات الفنية والغنائية التي قدمتها طالبات المدرسة ترحيبًا بزيارته، كما تفقد الفصول الدراسية، وتواصل مع الطالبات والمعلمات، واطمأن على انتظام العملية التعليمية ومستوى الخدمات المقدمة داخل المدرسة.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مدرسة الدكتور زكي نجيب محمود الثانوية بقرية ميت الخولي عبد الله، التابعة لمركز الزرقا، بحضور الأستاذ سمير عتريس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، حيث تابع أعمال التوسعة والتطوير التي شملت إضافة ١٢ فصلًا دراسيًا، إلى جانب معمل مطور ومكتبة ومعمل كمبيوتر، ليصل إجمالي عدد الفصول بالمدرسة إلى ٢١ فصلًا دراسيًا.
هذا وقد تفقد المحافظ الفصول الدراسية ومرافق المدرسة، واطمأن على انتظام سير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية مواصلة جهود تطوير المنشآت التعليمية ورفع كفاءتها، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب بمختلف مدارس المحافظة.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزى مدارس

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