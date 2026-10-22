شاهد| هيونداي سنتافي 2027 فيس ليفت

ظهرت سيارة هيونداي سنتافي موديل 2027 فيس ليفت خلال اختبارها علي الطرق السريعة، وتنتمي سنتافي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

هيونداي سنتافي 2027 فيس ليفت

وحدث بـ سيارة هيونداي سنتافي موديل 2027 فيس ليفت تغييرات جذرية تشمل، تصميم إضاءة حرف H الخلفي، واعتمدت علي واجهة أقرب لطراز باليسيد .

مواصفات هيونداي سنتافي 2027 فيس ليفت

زودت سيارة هيونداي سنتافي موديل 2027 فيس ليفت بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح خلفية مرتفعة وطولية وإضاءة أمامية نهارية عمودية منفصلة، وبها تحديث للشبك والصدادات لتصبح الهوية العامة أقرب لطرازات هيونداي الجديدة مثل باليسيد وتوسان.

هيونداي سنتافي 2027 فيس ليفت

بالاضافة إلي ان سيارة هيونداي سنتافي 2027 فيس ليفت، شاشة مركزية مستقيمة جديدة كلياً، وبها نظام ترفيه واتصال حديث يحمل اسم Pleos Connect.

محرك هيونداي سنتافي 2027 فيس ليفت

تحصل سيارة هيونداي سنتافي 2027 فيس ليفت علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 277 حصان، وبها عزم دوران 311 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي سنتافي 2027 فيس ليفت

ويوجد بـ سيارة هيونداي سنتافي 2027 فيس ليفت محرك اخر هجين سعة 1600 سي سي تيربو، ويمكنها قطع مسافة 960 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

نبذة عن تاريخ هيونداي سنتافي

في عام 2006 ظهرت السيارة في معرض جنيف للسيارات عام 2000، واعتمدت على منصة "هيونداي سوناتا"، وحققت نجاح هائل في السوق الأمريكي ودفع الشركة لزيادة الإنتاج سريعاً.

هيونداي سنتافي 2027 فيس ليفت

وفي عام 2012 حصل على تصميم أكثر انسيابية وعصرية، مع تحسين جودة المواد الداخلية وزيادة مساحات الراحة والأمان، وفي عام 2018 تبنت لغة التصميم الحديثة لهيونداي مع تقنيات سلامة ورفاهية متقدمة.