لفتة وفاء.. رسالة مؤثرة من نادية مصطفى بعد تكريم هاني شاكر في مهرجان الموسيقى العربية

أعربت الفنانة نادية مصطفى عن امتنانها للقائمين على مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ34، تقديرًا لحرصهم على تكريم الفنان الراحل هاني شاكر خلال حفل الافتتاح الذي أُقيم مساء أمس بدار الأوبرا المصرية، وشهد الإعلان عن إقامة تمثال له داخل الأوبرا تخليدًا لمسيرته الفنية.

نادية مصطفي وهاني شاكر

ووجهت نادية مصطفى الشكر إلى وزير الثقافة القائم بأعمال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوة، ورئيس دار الأوبرا المصرية رضا الوكيل، ومدير المهرجان المايسترو محمد الموجي، إلى جانب الحضور الذين شاركوا في الاحتفاء باسم هاني شاكر وتاريخه الفني والإنساني.

وأكدت الفنانة، التي تربطها علاقة صداقة وثيقة بهاني شاكر وأسرته، أن تكريمه يمثل لفتة وفاء لفنان ترك بصمة راسخة في وجدان الجمهور، مشيرة إلى أن صوته وأغنياته سيظلان حاضرين في ذاكرة محبيه، لما تميزت به أعماله من خصوصية ارتبطت بإحساسه وأدائه.

وشددت نادية مصطفى على أن الاحتفاء بإرث هاني شاكر لا يتعلق بالمقارنة بينه وبين أي فنان آخر، وإنما يأتي تقديرًا لمسيرته وما قدمه للأغنية المصرية والعربية، مؤكدة أن مشاركته في مثل هذه الفعاليات تمثل اعترافًا بعطائه الفني وتخليدًا لذكراه بين الأجيال.