خالد الصاوي يشارك في بطولة مسلسل "تمكين" مع عمرو سعد وياسمين صبري

يشارك الفنان خالد الصاوي في مسلسل «تمكين»، الذي يجمع عمرو سعد وياسمين صبري، ومن إخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه فى رمضان 2027.

مسلسل تمكين

أعلن المخرج محمد سامي مشاركته في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل لعام 2027، من خلال مسلسل "تمكين"، بطولة الفنانة ياسمين صبري والفنان عمرو سعد، ومن إنتاج شركة سينرجي.

ونشر محمد سامي صورة تجمعه بـ ياسمين صبري وعمرو سعد والمنتج تامر مرسي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وعلق عليها قائلًا: "تمكين رمضان 2027".

وكان عمرو سعد قد فاجأ جمهوره في وقت سابق بتراجعه عن إعلانه الابتعاد عن الدراما التلفزيونية، حين أعلن أن مسلسل "إفراج" الذي عرض في رمضان الماضي سيكون آخر أعماله الدرامية.