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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تضبط المتهمين بالتعدي على سيدة البحيرة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من بعض الأشخاص لقيامهم بالتعدى عليها وأسرتها بالسب والضرب ومنعهم من نزول الأرض الزراعية خاصتها بالبحيرة.

الداخلية تضبط المتهمين بالتعدي على سيدة البحيرة

بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو والقائم على التصوير (ربة منزل ، زوجها - مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو حمص) وبسؤالهما قررا بتضررهما من (شخصين) لقيامهما بالتعدى عليهما بالسب والضرب حال تواجدهما بالأرض الزراعية خاصتهما لخلافات بينهم حول ملكية قطعة أرض زراعية كائنة بدائرة المركز ، محرر بشأنها عدة محاضر "مازالت متداولة قضائياً".

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (مزارع ، شقيقه - مقيمان بذات الدائرة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وإتهما المبلغان بالتعدى عليهما بالسب والضرب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية أبو حمص البحيرة سيدة البحيرة اخبار الحوادث

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