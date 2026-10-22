نواب: البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خطوة جديدة لتعزيز الاستثمار وزيادة الإنتاج

أكد نواب أهمية جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، المقرر انعقادها ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، الخميس 22 أكتوبر.

وأكد النائب إبراهيم نظير أن جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، والتي ستنعقد اليوم الخميس تطرح قضية مهمة تتعلق بمستقبل الاقتصاد المصري، وسبل مواصلة مسيرة التنمية والبناء على ما تحقق من جهود الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح في تصريحات خاصة أن التحول الاقتصادي يتطلب رؤية شاملة تستهدف تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق النمو المستدام، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

فرصة لتبادل الرؤى والأفكار

وأشار إلى أن مثل هذه الجلسات تمثل فرصة لتبادل الرؤى والأفكار حول أولويات المرحلة المقبلة، وآليات تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتوسيع آفاق التنمية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات ومواكبة المتغيرات الاقتصادية

وتنعقد الجلسة غدا ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، الخميس 22 أكتوبر، حيث تمثل فرصة مهمة لطرح رؤية متكاملة لمرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي، والانتقال بالاقتصاد المصري من مرحلة تثبيت مؤشرات الاستقرار الاقتصادي إلى مرحلة أوسع من التنمية والإنتاج والاستثمار.

أكد النائب عيد حماد أن جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، تكتسب أهمية في ظل الحاجة إلى مواصلة تطوير الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي يتطلب الاستفادة من نتائج برامج الإصلاح السابقة، والعمل على تحويل مؤشرات الاستقرار الاقتصادي إلى فرص حقيقية للتوسع في الإنتاج والاستثمار، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على المنافسة.

وأشار إلى أهمية تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج وتوسيع النشاط الاقتصادي يمثلان ركيزتين أساسيتين لدعم النمو وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن المناقشات التي يشهدها منتدى مصر 2026 تمثل فرصة لتبادل الرؤى بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، وتحديد أولويات العمل خلال السنوات المقبلة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والأبعاد الاجتماعية، ويضمن أن تنعكس ثمار التنمية على المواطنين بصورة ملموسة.

أكد النائب سعيد منور لحوتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، المقرر انعقادها اليوم ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، تمثل فرصة لمناقشة مستقبل الاقتصاد المصري، وسبل مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وأوضح في تصريحات خاصة أن التحول الاقتصادي يتطلب تبني رؤية متكاملة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار، بما يتيح فرصًا أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في دفع عجلة التنمية وخلق فرص عمل جديدة.

جهود الإصلاح الاقتصادي

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستلزم البناء على ما تحقق من جهود الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على تحقيق نمو مستدام ينعكس بصورة إيجابية على حياة المواطنين، ويسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية.

وأضاف أن منتدى مصر 2026 يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وطرح الأفكار والرؤى حول أولويات الاقتصاد الوطني، وآليات تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو، بما يدعم قدرة الدولة على مواصلة التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية.