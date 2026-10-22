محافظ أسوان يتفقد جاهزية مستشفى أبو سمبل لاستقبال زوار تعامد الشمس

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تفقد الأقسام المختلفة والعيادات الخارجية بمستشفى أبو سمبل الدولى، لمتابعة مستوى الجاهزية الطبية والعلاجية، والتأكد من توافر الإمكانات اللازمة لإستقبال الحالات الطارئة، وذلك ضمن الجهود المكثفة لإستقبال الأفواج السياحية والزائرين المشاركين فى إحتفالات مهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى، وضمان تقديم خدمات صحية متكاملة على مدار فترة الإحتفالات.

محافظ أسوان يتابع جاهزية الأقسام الطبية ويشدد على إنتظام الأطقم العلاجية

وأثناء جولته التفقدية برفقة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، والدكتور محمد نشأت رئيس قطاع جنوب الصعيد والمشرف على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، تفقد المهندس عمرو لاشين أقسام المستشفى المختلفة، بما فى ذلك العيادات الخارجية والصيدلية والعناية المركزة والأشعة للإطمئنان على إنتظام سير العمل، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية، بما يضمن سرعة التعامل مع أى حالات طارئة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى والمترددين على المستشفى.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة إنتظام تواجد الأطباء فى مختلف التخصصات الطبية، مع رفع درجة الإستعداد داخل الأقسام الحيوية، بما يسهم في تقديم خدمات صحية وعلاجية متميزة وفقاً لأعلى معايير الجودة، سواء لأهالى مدينة أبو سمبل السياحية أو الأفواج السياحية والزائرين الوافدين إليها.

إنتشار سريع لسيارات الإسعاف والحماية المدنية بمحيط المعبد والشوارع والميادين

وكلف المهندس عمرو لاشين بالتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان تواجد فرق الإنتشار السريع لسيارات الإسعاف والحماية المدنية، خاصة في محيط معبدي أبو سمبل، إلى جانب الشوارع والميادين والمناطق الحيوية بالمدينة، بما يضمن سرعة الإستجابة لأى بلاغات أو حالات طارئة، والتعامل الفوري معها، وتوفير سبل الرعاية والحماية اللازمة للمواطنين والزائرين خلال فعاليات المهرجان.

جهود متنوعة

وأكد المحافظ أن الإستعدادات الجارية لا تقتصر على تجهيز المواقع الأثرية والسياحية والشوارع والميادين لإستقبال ضيوف أسوان، بل تمتد لتشمل رفع كفاءة الخدمات الطبية والإسعافية، بما يوفر الأجواء الآمنة والمناسبة لإنجاح الإحتفالات وإظهار المدينة بالمظهر الحضارى اللائق بمكانتها السياحية والأثرية.

وأشاد محافظ أسوان بالمستوى المتميز الذى وصلت إليه مستشفى أبو سمبل الدولى، وما تضمه من إمكانات وتجهيزات طبية تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحى الشامل، والجهود المبذولة لتوفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين والارتقاء بجودة الخدمات العلاجية بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

6,300 متر مربع مساحة المستشفى.. وطاقة استيعابية تصل إلى 55 سريراً

وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى أبو سمبل الدولى تقع على مساحة إجمالية تبلغ 6,300 متر مربع، منها 4,200 متر مربع للمبانى، وتعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 55 سريراً، تشمل 33 سريراً للإقامة الداخلية و8 أسرة للحالات الحرجة، إلى جانب تقديم خدمات الفحوصات الطبية والمعملية والتشخيصية.

وتضم المستشفى غرفتى عمليات مجهزتين بالتقنيات الطبية اللازمة، ووحدات للغسيل الكلوى، وأقساماً لطب الأطفال وعيادات للأسنان، فضلاً عن صيدليتين لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والخدمات الفندقية اللازمة للمنتفعين، بما يدعم قدرتها على تقديم خدمات علاجية متكاملة لمختلف الحالات.

كما تشمل منظومة الخدمات التشخيصية معامل متخصصة في كيمياء الدم وأبحاث الدم والفيروسات، إلى جانب قسم أشعة متطور مزود بجهاز للأشعة المقطعية (CT)، وجهازين للأشعة العادية، وجهاز (CRM)، بما يعزز إمكانات التشخيص ويساعد على سرعة تحديد الحالات وتوفير الرعاية الطبية المناسبة لها.