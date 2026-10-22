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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حطها حلوة.. هشام يكن يسخر من هدف ياسين مرعي

ياسين مرعي
ياسين مرعي
محمد بدران   -  
علا محمد

سخر هشام يكن، نجم الزمالك السابق، من هدف ياسين مرعي لاعب الأهلي في مرمى فريقه، خلال مباراة الأهلي والقناة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وكتب هشام يكن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بس ياسين مرعي حطها حلو»، في تعليق ساخر على هدف لاعب الأهلي، في ظل تعادل الفريقين في مباراة مثيرة حتى الدقائق الأخيرة.

وخطف النادي الأهلي تعادلًا مثيرًا أمام القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، بعدما نجح الفريق الأحمر في إدراك التعادل خلال الدقيقة الأخيرة، لينجو من خسارة مفاجئة ويفقد نقطتين جديدتين في سباق المنافسة على صدارة الدوري.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض الفريق الأحمر 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف حسم التأهل إلى الدور المقبل، بعدما حقق الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 خارج ملعبه، عقب تحويل تأخره إلى انتصار، ليصبح التعادل أو الفوز في لقاء العودة كافيًا لحسم عبوره إلى المرحلة التالية من البطولة.

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