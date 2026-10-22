4.5 مليون فدان تعيد رسم خريطة الزراعة في مصر.. من الدلتا الجديدة إلى توشكى وسيناء لتعزيز الأمن الغذائي وخفض فاتورة الاستيراد

في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي عالميًا، وتفرض فيه المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية ضغوطًا متواصلة على سلاسل الإمداد وأسعار السلع الأساسية، تتحرك مصر لتوسيع رقعتها الزراعية وتعزيز قدرتها على توفير احتياجات المواطنين من الغذاء، من خلال مشروعات قومية تستهدف استصلاح ملايين الأفدنة، وتهيئة البنية التحتية اللازمة لتحويل الأراضي الصحراوية إلى مناطق إنتاج زراعي وصناعي متكاملة.

وتأتي مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مقدمة هذه التحركات، مع خطة تستهدف استصلاح وتنمية نحو 4.5 مليون فدان، موزعة على عدد من المناطق الجغرافية، بداية من مشروع الدلتا الجديدة، مرورًا بمناطق المنيا وبني سويف وسيناء، وصولًا إلى توشكى وأسوان وشرق العوينات والداخلة، بما يعكس توجهًا نحو توسيع قاعدة الإنتاج الزراعي وعدم حصر الاستثمارات التنموية في منطقة واحدة.

ولا تتوقف أهمية هذه المشروعات عند زيادة المساحات المنزرعة، بل تمتد إلى تقليل الاعتماد على استيراد المحاصيل الاستراتيجية، وتحسين توافر الخضروات والفاكهة، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية، إلى جانب إنشاء مجتمعات إنتاجية متكاملة توفر فرص عمل وتدعم التنمية الاقتصادية في مختلف المحافظات.



4.5 مليون فدان.. خريطة جديدة للتوسع الزراعي

يمثل التوسع في الرقعة الزراعية أحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة في تعزيز الأمن الغذائي، سواء من خلال التوسع الأفقي باستصلاح أراضٍ جديدة، أو التوسع الرأسي برفع إنتاجية الفدان باستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتحسين نظم الري واختيار الأصناف الأعلى إنتاجية.

وفي هذا السياق، يعمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على تنفيذ مشروعات زراعية في مناطق متعددة من الجمهورية، ضمن خطة تستهدف الوصول إلى نحو 4.5 مليون فدان، عبر مشروعات تشمل الدلتا الجديدة والمنيا وبني سويف والفيوم وأسوان وتوشكى والداخلة وشرق العوينات، إلى جانب مناطق أخرى.

ويستهدف هذا التوزيع الجغرافي توسيع نطاق التنمية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة في كل منطقة، مع إنشاء شبكات الطرق والكهرباء ومصادر المياه ومنشآت التخزين والخدمات اللوجستية الضرورية لنجاح المشروعات واستمرارها.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية في ظل محدودية الأراضي الزراعية في مصر، التي تركزت تاريخيًا حول وادي النيل والدلتا، فضلًا عن الضغوط الناتجة عن الزيادة السكانية والتوسع العمراني والتعديات على بعض الأراضي الزراعية القديمة.

ومن ثم، فإن استصلاح الأراضي الجديدة لا يمثل مجرد إضافة رقمية إلى المساحة المنزرعة، وإنما يستهدف بناء قاعدة إنتاجية أوسع تساعد على مواجهة الطلب المتزايد على الغذاء، وتمنح الاقتصاد المصري مساحة أكبر للتحرك في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

الأمن الغذائي.. من توفير السلعة إلى ضمان استمرارها

لا يقتصر مفهوم الأمن الغذائي على توافر السلع الأساسية في الأسواق أو قدرة المواطنين على شرائها في وقت معين، وإنما يشمل ضمان استمرار إمدادات الغذاء على مدار العام، وتوفير الكميات المناسبة بالجودة المطلوبة، مع تقليل احتمالات تعرض السوق لنقص مفاجئ نتيجة الأزمات الدولية أو اضطرابات حركة التجارة.

وفي هذا الإطار، تركز المشروعات القومية على زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والذرة وبنجر السكر، إلى جانب التوسع في إنتاج الخضروات والفاكهة والمحاصيل التي تدخل في الصناعات الغذائية.

ويساعد رفع الإنتاج المحلي من هذه المحاصيل على تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والحد من فاتورة الاستيراد كلما أمكن ذلك، فضلًا عن تقليل تعرض السوق المحلية للتغيرات الحادة في الأسعار العالمية وتكاليف الشحن والنقل.

كما أن تحقيق الأمن الغذائي لا يرتبط بالإنتاج وحده، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل التخزين والتصنيع والتعبئة والنقل والتوزيع، بما يحد من الفاقد الزراعي ويحافظ على جودة المنتجات ويضمن وصولها إلى المستهلكين في الوقت المناسب.

لماذا تتجه الدولة إلى الصحراء؟

تأتي مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة استجابة للحاجة إلى توسيع المساحة المنتجة، في ظل التحديات التي تواجه الأراضي الزراعية القديمة، سواء نتيجة التوسع العمراني غير المخطط أو ارتفاع الطلب على الغذاء مع زيادة السكان.

وتعتمد هذه المشروعات على اختيار مناطق تتوافر فيها مقومات مناسبة للتنمية الزراعية، مع دراسة طبيعة التربة ومصادر المياه واحتياجات المحاصيل، إلى جانب مدى ارتباط مواقع الإنتاج بشبكات الطرق والموانئ والأسواق المحلية.

وتبرز أهمية توزيع الاستثمارات بين مناطق الجمهورية في إتاحة فرص تنموية خارج نطاق التجمعات التقليدية، ودعم الأنشطة الاقتصادية في محافظات الصعيد والمناطق الصحراوية، بدلًا من استمرار تركز المشروعات الكبرى في نطاق جغرافي محدود.

غير أن تحويل الأراضي الصحراوية إلى مناطق زراعية منتجة يتطلب استثمارات ضخمة، ولا يتحقق بمجرد تجهيز الأرض للزراعة؛ إذ يحتاج إلى توفير مصادر مياه مستدامة، وشبكات كهرباء وطرق، ومحطات رفع ومعالجة، ومعدات زراعية، ومخازن ومرافق خدمية.

ولهذا، تعتمد مشروعات التنمية الزراعية على التنسيق بين جهات حكومية متعددة، من بينها وزارات الزراعة والموارد المائية والري والكهرباء والتخطيط والبترول، إلى جانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهات أخرى، بحسب طبيعة كل مشروع واحتياجاته التنفيذية.

ويعكس هذا التنسيق أن التنمية الزراعية أصبحت جزءًا من منظومة أوسع، ترتبط فيها الزراعة بالمياه والطاقة والنقل والصناعة والاستثمار، بما يساعد على تحويل المساحات الجديدة إلى مناطق إنتاجية قادرة على الاستمرار والتوسع.



«الدلتا الجديدة».. المشروع الأكبر لاستصلاح الأراضي

يتصدر مشروع الدلتا الجديدة خريطة التوسع الزراعي في مصر، إذ يستهدف تنمية مساحة تقدر بنحو 2.2 مليون فدان، ليصبح أحد أكبر المشروعات المتكاملة لاستصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي في البلاد.

ويمتد المشروع في مناطق من الصحراء الغربية بمحاذاة الدلتا القديمة، ويشمل نطاقات في محافظات البحيرة والجيزة ومطروح، مع الاستفادة من محاور الطرق الرئيسية التي تربط مناطق الإنتاج بالمدن والأسواق ومنافذ التصدير.

وتمنح هذه المواقع المشروع أهمية استراتيجية، نظرًا إلى قربه النسبي من عدد من التجمعات العمرانية والمراكز الصناعية، فضلًا عن ارتباطه بشبكة طرق تسهل حركة المعدات ومستلزمات الإنتاج ونقل المحاصيل بعد حصادها.

ولا يستهدف المشروع زيادة المساحات الزراعية فقط، بل يسعى إلى إنشاء منظومة متكاملة تجمع بين الزراعة الحديثة والتصنيع الغذائي والتخزين والخدمات اللوجستية، بما يتيح الاستفادة من المحاصيل في مراحل متعددة بدلًا من الاقتصار على إنتاجها وبيعها في صورتها الخام.

وتشير البيانات الواردة بشأن المشروع إلى تخصيص مساحات لزراعة محاصيل استراتيجية، مثل القمح والذرة وبنجر السكر، إلى جانب الخضروات والفاكهة، بما يدعم احتياجات السوق المحلية ويتيح تصدير الفائض وفقًا لحجم الإنتاج والطلب الخارجي.

وتزداد أهمية هذا التوجه مع اتساع الأسواق التي تستقبل الحاصلات الزراعية المصرية، والتي تشمل أسواقًا عربية وأفريقية وآسيوية وأوروبية، فضلًا عن أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة واليابان والصين والمملكة المتحدة.

«نهر النيل الجديد».. البنية التحتية في خدمة الزراعة

يمثل توفير المياه أحد أهم التحديات أمام استصلاح الأراضي الصحراوية، ولذلك ترتبط مشروعات التوسع الزراعي بتنفيذ أعمال ضخمة لنقل المياه ومعالجتها وتوزيعها، بما يسمح بإمداد المساحات المستهدفة بالكميات اللازمة وفقًا للاحتياجات الفعلية.

وفي مشروع الدلتا الجديدة، تتضمن منظومة الإمداد المائي محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، بطاقة إنتاجية معلنة تبلغ نحو 7.5 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب شبكات لنقل المياه عبر مسارات مكشوفة وخطوط وأنابيب تحت الأرض.

وتشمل الأعمال المرتبطة بالمشروع مسارات لنقل المياه تصل أطوالها الإجمالية، وفق البيانات المعلنة، إلى نحو 500 كيلومتر، في إطار منظومة تستهدف نقل المياه إلى مناطق الاستصلاح الجديدة وتوفير احتياجات الأنشطة الزراعية المستهدفة.

وتبرز أهمية معالجة مياه الصرف الزراعي في إعادة استخدام المياه المتاحة، وتقليل الضغط على الموارد المائية العذبة، بشرط الالتزام بمعايير المعالجة والجودة المناسبة للاستخدامات الزراعية، ومراعاة طبيعة المحاصيل والتربة.

وتأتي هذه الجهود بالتوازي مع تطوير نظم الري وتحسين كفاءة نقل المياه، بما يحد من الفاقد ويعزز الاستفادة من كل متر مكعب متاح، خاصة أن التوسع الزراعي في مصر يرتبط ارتباطًا مباشرًا بكفاءة إدارة الموارد المائية.

كما يمكن لشبكات نقل المياه الجديدة أن تدعم بعض الاستخدامات التنموية الأخرى في المناطق التي تمر بها، وفقًا للتصميمات المعتمدة والاحتياجات الفعلية، وهو ما يفتح المجال أمام تكامل مشروعات المياه مع خطط التوسع العمراني والصناعي.

لكن نجاح هذه المنظومة يظل مرتبطًا بقدرتها على توفير إمدادات مستدامة، وتحقيق التوازن بين التوسع في الزراعة وحماية الموارد المائية، بما يضمن ألا تتحول زيادة المساحات المنزرعة إلى ضغط إضافي غير محسوب على المياه والطاقة.

من الحقول إلى المصانع.. التصنيع الزراعي يرفع القيمة المضافة

لا تتوقف العوائد المنتظرة من مشروع الدلتا الجديدة عند زيادة إنتاج المحاصيل، إذ يمثل التصنيع الزراعي أحد المسارات المهمة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأراضي المستصلحة.

فإنتاج المحاصيل ثم بيعها دون معالجة أو تصنيع قد يحرم الاقتصاد من جزء من قيمتها المضافة، بينما يتيح إنشاء مصانع التعبئة والتجهيز والتصنيع الغذائي تحويل الإنتاج الزراعي إلى منتجات أعلى قيمة وأكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

ومن هنا تأتي أهمية إنشاء مجمعات صناعية مرتبطة بمناطق الإنتاج، بما يساعد على تقليل تكاليف نقل المحاصيل لمسافات طويلة، والحفاظ على جودتها، وفتح المجال أمام إنتاج سلع غذائية متنوعة تعتمد على المواد الخام المحلية.

كما يسهم التصنيع الزراعي في إتاحة فرص عمل جديدة للشباب في مجالات التشغيل والإنتاج والصيانة والجودة والتعبئة والتسويق، إلى جانب الوظائف المرتبطة بالزراعة والنقل والخدمات المساندة.

وتزداد هذه الأهمية في المناطق الجديدة التي تحتاج إلى أنشطة اقتصادية مستدامة قادرة على جذب العمالة والاستثمارات، بدلًا من الاعتماد على النشاط الزراعي وحده.

صوامع ومخازن وسوق لوجستية لدعم الإنتاج

تحتاج زيادة الإنتاج الزراعي إلى منظومة تخزين ونقل وتوزيع قادرة على استيعاب المحاصيل، خاصة الحبوب التي تتطلب ظروفًا مناسبة للحفاظ على جودتها وتقليل الفاقد بعد الحصاد.

وفي هذا السياق، تتضمن البيانات الخاصة بمشروع الدلتا الجديدة خططًا لإنشاء صوامع لتخزين الحبوب، وثلاجات لحفظ الأغذية، ومرافق للتداول والتعبئة، إلى جانب سوق لوجستية تستهدف دعم حركة المنتجات الزراعية.

وتشير البيانات المقدمة عن المشروع إلى وجود خطة تشمل نحو 100 صومعة للحبوب بسعة إجمالية معلنة تبلغ 500 ألف طن، فضلًا عن سوق لوجستية على مساحة تقارب 550 فدانًا، تستهدف استيعاب حركة كبيرة من الحاصلات الزراعية.

وتساعد هذه المنشآت على تحسين إدارة المحاصيل الموسمية، وتوفير مخزون أكثر انتظامًا، وتقليل الخسائر الناتجة عن سوء التخزين أو تأخر النقل، كما تمنح المنتجين والمستثمرين فرصًا أفضل لتنظيم عمليات البيع والتوزيع.

ويمثل الربط بين مواقع الإنتاج ومراكز التخزين والتصنيع والتصدير عنصرًا مهمًا في زيادة تنافسية المنتج الزراعي المصري، لأن جودة المحصول وحدها لا تكفي لضمان نجاحه في الأسواق الخارجية ما لم تتوافر منظومة فعالة للتعبئة والتبريد والنقل.

من الإنتاج المحلي إلى التصدير.. العملة الأجنبية هدف إضافي

تسعى الدولة من خلال التوسع الزراعي إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات، باعتبار أن المحاصيل الزراعية يمكن أن تمثل مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية عندما تتوافر كميات تسمح بتلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض.

وتساعد زيادة إنتاج الخضروات والفاكهة والمحاصيل الاستراتيجية على تحسين توافر السلع، كما يمكن أن تسهم في تقليص بعض الواردات، وفقًا لحجم الإنتاج المحلي وجودته وتكلفته مقارنة بالمنتجات المستوردة.

أما على صعيد التصدير، فإن التوسع في الإنتاج يتيح فرصًا لزيادة الكميات الموجهة إلى الأسواق الخارجية، لكنه يتطلب الالتزام بالمواصفات الصحية ومعايير الجودة والتعبئة، وتطوير سلاسل التبريد والنقل، إلى جانب دراسة احتياجات كل سوق.

القطاع الخاص شريك في التنمية الزراعية

يمثل جذب الاستثمارات الخاصة أحد العناصر المهمة في تطوير المشروعات الزراعية الكبرى، سواء في مجال الإنتاج أو التصنيع أو التخزين أو الخدمات اللوجستية.

وفي هذا الإطار، يعمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ضمن منظومة أوسع تضم الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تنسيق الجهود وتوفير مقومات تنفيذ المشروعات، وإتاحة فرص للمستثمرين للمشاركة في الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

ويمكن أن يسهم هذا التعاون في توفير التمويل والخبرات الفنية والتكنولوجية، وتحسين أساليب الإدارة والتسويق، بما يساعد على رفع الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائد من الأراضي المستصلحة.

استثمارات طويلة الأجل لمواجهة تحديات المستقبل

تؤكد طبيعة مشروعات استصلاح الأراضي أن بناء القدرات الإنتاجية لا يتحقق بصورة فورية، وإنما يحتاج إلى مراحل متتابعة تبدأ بتجهيز البنية التحتية، ثم استصلاح الأراضي وزراعتها، وصولًا إلى استقرار الإنتاج وتطوير التصنيع والتسويق.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتحسين إدارة المياه، واستخدام نظم الري الأكثر كفاءة، وتطوير البذور والأصناف الزراعية الملائمة للظروف المناخية، بما يساعد على زيادة إنتاجية الفدان وتقليل تكلفة الإنتاج.



تمثل خطة استصلاح وتنمية نحو 4.5 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة، أحد المسارات الرئيسية التي تراهن عليها الدولة لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال الجمع بين الزراعة والبنية التحتية والتصنيع والتخزين والخدمات اللوجستية.

وتتجاوز أهمية هذه المشروعات حدود زيادة المساحة المنزرعة، لتشمل دعم الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات كلما أمكن، وفتح فرص جديدة للتصدير، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ودعم التنمية في المناطق الصحراوية ومحافظات الصعيد, لتحقيق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا، وتوفير غذاءً آمنًا للمواطنين، ومنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على مواجهة الأزمات العالمية، بما يجعل التنمية الزراعية استثمارًا طويل الأجل في مستقبل البلاد.