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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحذير من حقن التخسيس الوهمية.. استشاري تغذية يكشف مخاطر الاستخدام العشوائي لأدوية السمنة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

حذر الدكتور بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، من انتشار أدوية ومكملات التخسيس مجهولة المصدر، مؤكدًا ضرورة شراء الأدوية من الصيدليات المرخصة، والابتعاد عن المنتجات التي تُروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مراكز التجميل غير المختصة، لما قد تمثله من مخاطر على صحة المستخدمين.

وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض المروجين يستغلون رغبة المواطنين في إنقاص الوزن سريعًا، من خلال الإعلان عن منتجات غير معتمدة ووعود مبالغ فيها بفقدان عشرات الكيلوجرامات خلال شهر واحد.

وأشار إلى أن حقن «الريتراتوتايد» لا تزال قيد التطوير والدراسة، ولم تُعتمد للاستخدام العام، كما حذر من شراء الأدوية التي تُباع دون عبوات أصلية أو بيانات واضحة.

وشدد على أن استخدام حقن التخسيس المرخصة يتطلب فحصًا طبيًا وإجراء التحاليل اللازمة، مع تحديد الجرعات وزيادتها تدريجيًا تحت إشراف الطبيب، محذرًا من أن الاستخدام العشوائي أو البدء بجرعات مرتفعة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، من بينها اضطرابات إفراغ المعدة والقيء المستمر والجفاف.

وفيما يتعلق بعودة الوزن الزائد بعد عمليات التكميم وتحويل المسار، لفت إلى أن ذلك يعود إلى عدم تغيير بعض المرضى عاداتهم الغذائية، والاعتماد على المشروبات والحلويات مرتفعة السعرات بدلًا من الوجبات الصحية، مؤكدًا أهمية الالتزام بنظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة وتعديل السلوك الغذائي لضمان استمرار نتائج إنقاص الوزن.

التغذية العلاجية السمنة التخسيس

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