أزهرية الإسكندرية تنهي اختبارات قبول القراءات بتوثيق إلكتروني متكامل

أنهت منطقة الإسكندرية الأزهرية الاختبارات الشفهية لقبول الطلاب بمراحل القراءات للعام الدراسي 2026/2027، باستخدام نظام متكامل للتوثيق الإلكتروني، في إطار تعزيز الشفافية ودقة إجراءات الاختبارات، وذلك برعاية فضيلة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وإشراف الأستاذ مصطفى بهي، مدير عام الإدارة العامة للخدمات ورعاية الطلاب.

اجراء الاختبارات الشفهية لـ170 طالبًا وطالبة

واستُهلت أعمال الاختبارات بعقد اجتماع تنظيمي مع المحكمين، نسّق خلاله الدكتور عبد الرحمن أبو الدهب، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، والمهندسة وفاء حسن جويد، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي، والشيخ رأفت فوزي، مدير التعليم النوعي، آليات العمل والتعليمات المنظمة للاختبارات، إلى جانب شرح آلية تشغيل برنامج التوثيق الرقمي؛ لضمان انتظام سير اللجان والالتزام بالضوابط المقررة.

وعقب الاجتماع، أُجريت الاختبارات الشفهية لـ170 طالبًا وطالبة من المتقدمين، ممن اجتازوا الاختبارات التحريرية، وذلك على مدار يوم واحد داخل 6 لجان جرى تجهيزها بالكاميرات والسماعات، بما يتيح توثيق إجراءات الاختبارات ومتابعتها وفق النظام الإلكتروني المعتمد.

من جانبها، أوضحت المهندسة وفاء حسن جويد أن إدارة الكمبيوتر التعليمي أعدّت نظامًا رقميًا متكاملًا، جرى تطبيقه خلال الاختبارات، مع تجهيز اللجان بالوسائل التقنية اللازمة، بما يسهم في إحكام التوثيق، وتعزيز الشفافية، وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطوير منظومة العمل التعليمي والإداري بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والتوسع في توظيف التكنولوجيا الحديثة لضمان انضباط الاختبارات وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية في إجراءات القبول.