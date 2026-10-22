التفاصيل الكاملة لانهيار عقار بالإسكندرية.. و5 وفيات الحصيلة النهائية

خيّم الحزن على منطقة شرق الإسكندرية، عقب حادث انهيار عقار سكني أسفر عن وفاة 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، فيما نجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذ مصابين اثنين من أسفل الأنقاض، بعد ساعات من أعمال البحث والإنقاذ.

وفي أعقاب الحادث، تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، موقع الانهيار، لمتابعة إجراءات تأمين المنطقة والعقارات المجاورة، والوقوف على جهود توفير سكن بديل ومساعدات عاجلة للأسر المتضررة.

وأعلنت محافظة الإسكندرية، في بيان رسمي، انتهاء أعمال البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض، التي استمرت على مدار الساعات الماضية، وأسفرت عن إنقاذ شخصين مصابين من أسفل الأنقاض، جرى نقلهما إلى المستشفى الرئيسي الجامعي لتلقي العلاج، فيما انتشلت قوات الحماية المدنية جثامين 5 أشخاص، من بينهم 3 أطفال.

إعانات عاجلة وسكن بديل للأسر المتضررة

ووجّه محافظ الإسكندرية بسرعة توفير مستلزمات الإعاشة والأثاث والاحتياجات الأساسية للأسر التي فقدت منازلها وممتلكاتها جراء الحادث، بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب عن الدائرة، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد المحافظ ضرورة توفير أماكن إقامة آمنة ومناسبة لجميع الأسر المتضررة، ومتابعة احتياجاتها المعيشية لحين استقرار أوضاعها، مع سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المقررة لأسر المتوفين والمصابين، وتيسير إجراءات الصرف دون تأخير، فضلًا عن تقديم أوجه الدعم والرعاية الاجتماعية والنفسية للأسر المتضررة.

إخلاء وإزالة عقارين مجاورين للعقار المنهار

وأوضح المحافظ أن اللجنة الهندسية انتهت من معاينة موقع الحادث وفحص الحالة الإنشائية للعقارات المحيطة، وأصدرت قرارات بإخلاء وإزالة العقارين المجاورين للعقار المنهار، واللذين تقطنهما 8 أسر، حيث جرى إخلاؤهما بالفعل، تمهيدًا لتنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للمعايير الهندسية واشتراطات السلامة.

وشدد محافظ الإسكندرية على استمرار المتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات اللجنة الهندسية، وسرعة توفير السكن البديل والتعويضات وأوجه الدعم اللازمة للأسر المتضررة، مؤكدًا أن سلامة المواطنين ورعاية المتضررين تأتيان في مقدمة أولويات المحافظة.

وأشار إلى استمرار التنسيق بين الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة، وضمان سلامة العقارات المحيطة، وتقديم الدعم للأسر المتضررة حتى استقرار أوضاعها.