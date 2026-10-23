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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في اليوم العالمي للروماتيزم.. كل ما تود معرفته عن المرض

اليوم العالمي للروماتيزم
اليوم العالمي للروماتيزم
هاجر هانئ

يصادف 23 أكتوبر اليوم العالمي لـ الروماتيزم، حيث تؤثر الأمراض الروماتيزمية على المفاصل والأوتار والأربطة والعظام والعضلات. وتشمل أنواعًا عديدة من التهاب المفاصل ، وهو مصطلح يُستخدم لوصف الحالات التي تصيب المفاصل. وتُسمى أحيانًا بأمراض الجهاز العضلي الهيكلي.

يُعدّ التهاب المفاصل العظمي أحد أنواع أمراض الروماتيزم الشائعة جدًا، إذ يُصيب حوالي 32.5 مليون بالغ في الولايات المتحدة. مع ذلك، تُعدّ أنواع أخرى من أمراض الروماتزم أقل شيوعًا. على سبيل المثال، يُعاني ما يقرب من 1.3 مليون بالغ في الولايات المتحدة من نوع يُسمى التهاب المفاصل الروماتويدي. في حين يُعاني حوالي 200 ألف أمريكي من مرض الذئبة الحمراء.

يُطلق على التخصص الطبي الذي يدرس هذه الأنواع من الحالات اسم طب الروماتزم. إذا اشتبه طبيبك العام بإصابتك بمرض روماتيزمي، فمن المرجح أن يحيلك إلى طبيب روماتيزم متخصص في علاج هذه الأمراض.

الأمراض الروماتيزمية: الأسباب وعوامل الخطر


تحدث معظم هذه الحالات عندما يختل جهاز المناعة ويهاجم أنسجة الجسم. لا يزال الأطباء غير متأكدين من سبب ذلك. مع ذلك، اكتشف العلماء أن بعض عوامل الخطر قد تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض الروماتيزم، ومنها:

جيناتك: قد تطرأ تغييرات (أو طفرات) على بعض الجينات مما يزيد من خطر إصابتك بأمراض روماتيزمية معينة.

جنسك: بعض الأمراض الروماتيزمية أكثر شيوعًا في أحد الجنسين. على سبيل المثال، يحدث التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة بشكل أكثر شيوعًا لدى النساء والأشخاص الذين تم تحديد جنسهم عند الولادة كإناث، بينما يصيب التهاب الفقار اللاصق الأشخاص الذين تم تحديد جنسهم عند الولادة كذكور بشكل أكثر شيوعًا.

وزنك: السمنة تزيد من خطر إصابتك ببعض الأمراض الروماتيزمية.

تاريخك الصحي: ترتبط بعض أنواع العدوى، بالإضافة إلى التعرض لصدمات نفسية وضغوطات في مرحلة الطفولة، بزيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض الروماتيزمية. كما أن حالات مثل أمراض اللثة قد تزيد من هذا الخطر أيضاً.

عاداتك:  التدخين عامل خطر للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض الروماتيزم الأخرى.

تعرضك للسموم: هناك أدلة على أن التعرض لبعض الملوثات والمواد الكيميائية يزيد من احتمالية إصابتك بمرض روماتيزمي.

الأعراض الشائعة للأمراض الروماتيزمية


تشمل بعض الأعراض الشائعة للأمراض الروماتيزمية ما يلي:

ألم المفاصل، والوجع، والحساسية
التهاب أو تورم واحمرار وسخونة في المفصل أو المنطقة المصابة
تيبس المفاصل ومحدودية الحركة في مفصل أو مفاصل، خاصة عند النهوض من السرير في الصباح
تشعر المفاصل بتحسن بعد النشاط الخفيف، ولكنها تسوء بعد التمارين الشاقة.
تشعر المفاصل بسوء أكبر أثناء الطقس العاصف أو الرطب
الشعور بالتعب بشكل متكرر

الأمراض الروماتيزمية الشائعة


قبل سنوات، كانت حالات كهذه تُصنّف ضمن فئة الروماتيزم بشكل عام. أما الآن، فهناك أكثر من 200 مرض روماتيزمي مختلف. ومن أكثرها شيوعاً:

هشاشة العظام
التهاب المفاصل الروماتويدي (RA)
الذئبة
اعتلالات الفقار المفصلية - التهاب الفقار اللاصق (AS) والتهاب المفاصل الصدفي (PsA)
مرض شوغرن
النقرس
تصلب الجلد
التهاب المفاصل المعدي
التهاب المفاصل الرثياني الشبابي
التهاب العضلات الروماتيزمي


الأمراض الروماتيزمية الشائعة عند الأطفال

قد يُصاب الأطفال بأمراض الروماتيزم، والتي تشمل ما يلي:

التهاب المفاصل الروماتويدي الشبابي، والذي له عدة أشكال
الذئبة التي تبدأ في مرحلة الطفولة
الفيبروميالغيا
التهاب الفقار اللاصق عند الأحداث
الحمى الروماتيزمية
تصلب الجلد
التهاب المفاصل المعدي
مرض كاواساكي
التهاب الأوعية الدموية في مرحلة الطفولة
فرفرية هينوخ-شونلاين
على الرغم من أن جميع هذه الحالات هي أمراض روماتيزمية، إلا أن لكل منها أعراض وعلامات وعلاجات فريدة، والتي سيتم مناقشتها أدناه.

الروماتزم أمراض الروماتزم أنواع أمراض الروماتزم التهاب المفاصل الروماتويدي جهاز المناعة

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