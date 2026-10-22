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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

7 نصائح مهمة قبل شراء سيارة جديدة.. كيف تختار الأنسب لميزانيتك؟

7 نصائح مهمة قبل شراء سيارة جديدة.. كيف تختار الأنسب لميزانيتك؟
7 نصائح مهمة قبل شراء سيارة جديدة.. كيف تختار الأنسب لميزانيتك؟
ولاء عادل

يحرص كثير من المستهلكين على شراء سيارة جديدة تلبي احتياجاتهم اليومية وتتناسب مع إمكاناتهم المادية، إلا أن اتخاذ قرار الشراء يتطلب المقارنة بين الأسعار والعروض المتاحة، والتأكد من مصداقية جهة البيع، إلى جانب مراجعة شروط التعاقد والتسليم قبل دفع أي مبالغ مالية.

ومع تعدد الطرازات والفئات واختلاف الأسعار من وكيل إلى آخر، توجد مجموعة من النصائح التي ينبغي مراعاتها قبل شراء سيارة جديدة، لتجنب التكاليف غير المتوقعة وضمان الحصول على أفضل عرض مناسب للميزانية.

7 نصائح مهمة للمقبلين على شراء سيارة جديدة

1- الشراء من الوكيل الرسمي أو موزع معتمد

يُفضل البحث عن السيارة لدى الوكيل الرسمي أو أحد الموزعين المعتمدين، مع التأكد من موثوقية جهة البيع ومراجعة المستندات والعقود قبل إتمام عملية الشراء، لتجنب التعرض للاحتيال أو التعامل مع جهات غير موثوقة.

2- الاطلاع على أحدث قائمة أسعار رسمية

ينبغي طلب قائمة أسعار حديثة من الوكيل، مع التأكد من تاريخ إصدارها والفئة المحددة للسيارة، حتى يتمكن المشتري من التعرف على السعر المعلن ومقارنته بالعروض المتاحة في السوق.

3- مقارنة السعر النهائي لدى أكثر من جهة بيع

لا يقتصر تقييم العرض الأفضل على السعر المعلن فقط، بل يجب مقارنة التكلفة النهائية لدى الوكيل والموزعين المعتمدين، والاستفسار عن أي رسوم إضافية أو مصروفات إدارية أو تكاليف أخرى قد تُضاف إلى قيمة السيارة.

4- التأكد من موعد التسليم وتوافر الفئة المطلوبة

قبل إتمام التعاقد، يُنصح بالاستفسار عن موعد تسليم السيارة، ومدى توافر اللون والفئة المطلوبة، ومدة سريان العرض المقدم من جهة البيع، مع الحصول على هذه التفاصيل مكتوبة لتجنب أي خلافات لاحقة.

5- حساب التكلفة الإجمالية عند الشراء بالتقسيط

في حالة شراء السيارة بنظام التقسيط، يجب مقارنة إجمالي المبلغ المستحق طوال فترة السداد، بما يشمل الفوائد والمصاريف الإدارية والتأمين وأي رسوم أخرى، بدلًا من الاعتماد على قيمة القسط الشهري وحدها عند اتخاذ القرار.

6- عدم التسرع في الشراء بسبب توقعات ارتفاع الأسعار

ينبغي اتخاذ قرار الشراء بناءً على الاحتياجات الفعلية والميزانية المتاحة والأسعار والعروض القائمة، بدلًا من التسرع نتيجة توقعات بارتفاع أسعار السيارات مستقبلًا، مع منح الوقت الكافي لدراسة البدائل المتاحة قبل الالتزام بمبلغ كبير.

7- الحصول على عرض سعر مكتوب ومراجعة شروط الضمان

من الضروري الاحتفاظ بعرض سعر رسمي يوضح قيمة السيارة وأي خصومات أو رسوم إضافية وشروط الدفع والتسليم، مع مراجعة تفاصيل الضمان ومدته وشروط الصيانة الدورية، والتأكد من إدراج الاتفاقات الأساسية ضمن المستندات الرسمية قبل التوقيع.

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