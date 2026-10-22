حقن التخسيس الوهمية تهدد صحتك.. تحذيرات من أدوية مجهولة المصدر ومضاعفات الاستخدام العشوائي

مع تزايد الإقبال على وسائل إنقاص الوزن السريع، تنتشر منتجات وحقن تخسيس مجهولة المصدر، تستغل رغبة الكثيرين في التخلص من السمنة خلال فترات قصيرة، من خلال إعلانات تروج لنتائج مبالغ فيها دون توضيح المخاطر الصحية المحتملة. وبين الوعود الوهمية والحلول الطبية المعتمدة، تبرز أهمية الحصول على استشارة متخصصة قبل استخدام أي دواء للتخسيس، والتأكد من مصدره ومدى أمانه وملاءمته للحالة الصحية.

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، عددًا من التحذيرات والنصائح المتعلقة باستخدام أدوية التخسيس، موضحًا مخاطر المنتجات غير المعتمدة، وضوابط استخدام الحقن المرخصة، وأسباب استعادة الوزن بعد جراحات السمنة.

الصيدليات مصدر آمن لشراء أدوية التخسيس

شدد الدكتور بهاء الدين ناجي على ضرورة شراء الأدوية والمكملات الغذائية من الصيدليات المرخصة، محذرًا من الحصول عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من مراكز التجميل غير المختصة، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر تتعلق بمصدر المنتج وطريقة تخزينه وصلاحيته.

وأشار إلى أن بيع الأدوية خارج القنوات القانونية والرقابية يفتح المجال أمام تداول منتجات غير موثوقة، مؤكدًا أهمية التأكد من تسجيل المستحضرات ومصدرها قبل الاستخدام، وعدم الانسياق وراء الإعلانات التي تروج لنتائج سريعة دون سند طبي.

حقن تخسيس وهمية ووعود مضللة بإنقاص الوزن

حذر استشاري التغذية العلاجية من انتشار منتجات تُروج بأسماء تجارية غير معتمدة، مستغلين رغبة الراغبين في إنقاص الوزن في الوصول إلى نتائج سريعة، لافتًا إلى أن بعض الإعلانات تزعم إمكانية فقدان 30 إلى 40 كيلوجرامًا خلال شهر واحد.

وضرب مثالًا بحقن «الريتراتوتايد» (Retatrutide)، موضحًا أنها لا تزال قيد التطوير والدراسة ولم تُعتمد للاستخدام العام، كما انتقد الترويج لمنتجات التخسيس من خلال بعض المشاهير، وبيع أدوية دون عبوات أصلية أو بيانات واضحة، بما يصعّب التحقق من مكوناتها ومصدرها.

الاستخدام العشوائي لحقن التخسيس قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة

أكد ناجي أن استخدام حقن التخسيس المعتمدة طبيًا لا بد أن يتم تحت إشراف الطبيب، بعد إجراء الفحص السريري والتحاليل اللازمة للتأكد من ملاءمتها للحالة الصحية، إذ توجد حالات قد لا يناسبها استخدام هذه الأدوية.

وأوضح أن الجرعات يجب أن تبدأ بمستويات مناسبة ثم تُزاد تدريجيًا وفقًا لتقييم الطبيب واستجابة المريض، محذرًا من البدء بجرعات مرتفعة أو تعديلها دون استشارة طبية، لما قد يترتب على ذلك من مضاعفات، تشمل اضطرابات إفراغ المعدة والقيء المستمر والجفاف.

وشدد على أن أدوية التخسيس ليست الحل المناسب لجميع مرضى السمنة، وأن تحديد الحاجة إليها يتطلب تقييمًا طبيًا فرديًا، بينما يعتمد علاج كثير من الحالات على تنظيم الغذاء وممارسة النشاط البدني وتعديل العادات اليومية.

لماذا يعود الوزن الزائد بعد عمليات التكميم وتحويل المسار؟

تطرق استشاري التغذية العلاجية إلى مشكلة استعادة الوزن بعد جراحات السمنة، موضحًا أن عدم تغيير السلوك الغذائي قد يسهم في تراجع نتائج العملية بمرور الوقت.

وأشار إلى أن بعض المرضى يلجأون إلى تناول المشروبات والحلويات مرتفعة السعرات بدلًا من الالتزام بالوجبات المتوازنة، ما قد يؤدي إلى زيادة السعرات المستهلكة واستعادة الوزن تدريجيًا.

وأكد أن نجاح علاج السمنة لا يتوقف على الأدوية أو التدخلات الجراحية وحدها، بل يتطلب الالتزام بنمط حياة صحي، يشمل التغذية المتوازنة والنشاط البدني والمتابعة الطبية المستمرة، لضمان الحفاظ على النتائج وتقليل احتمالات عودة الوزن الزائد.