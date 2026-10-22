قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهاجم القناة يوضح سبب عدم احتفاله أمام الأهلي: «بيتي وعشت فيه أجمل سنتين»
بسبب خلافات الميراث.. القبض على المتهم بالتعدّى على زوج شقيقته بالضرب في البحيرة
وزير الصناعة: نستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20% بحلول 2030
وزير الخارجية: كازاخستان بوابة مصر إلى آسيا الوسطى ونعمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية
نتنياهو: التقارير عن منع ترامب شن هجوم على إيران منحازة وغير صحيحة
قوات حرس الحدود تواصل توجيه ضرباتها القاصمة للمهربين والعناصر الإجرامية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة
الأرصاد: منخفض جوي متعمق يساعد على الإحساس بالأجواء الخريفية وتساقط الأمطار
تراجع أسعار الذهب في مصر مع هبوط الأوقية لأدنى مستوى منذ أغسطس
الرئيس الصيني شي جين بينغ يدعو إلى تحسين نوعي ونمو كمي ملموس في الاقتصاد
«منتدى مصر 2026» يُناقش مستقبل الاقتصاد والطاقة وإدارة الدّين في يومه الرابع .. تفاصيل
نور النبوي يكشف كواليس «ولا كان على البال»: ذاكرت الإسباني والصيني وحققت حلم التصوير في الأقصر | فيديو
قوات حرس الحدود: تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حقن التخسيس الوهمية تهدد صحتك.. تحذيرات من أدوية مجهولة المصدر ومضاعفات الاستخدام العشوائي

حقن التخسيس
حقن التخسيس
إسراء صبري

مع تزايد الإقبال على وسائل إنقاص الوزن السريع، تنتشر منتجات وحقن تخسيس مجهولة المصدر، تستغل رغبة الكثيرين في التخلص من السمنة خلال فترات قصيرة، من خلال إعلانات تروج لنتائج مبالغ فيها دون توضيح المخاطر الصحية المحتملة. وبين الوعود الوهمية والحلول الطبية المعتمدة، تبرز أهمية الحصول على استشارة متخصصة قبل استخدام أي دواء للتخسيس، والتأكد من مصدره ومدى أمانه وملاءمته للحالة الصحية.

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، عددًا من التحذيرات والنصائح المتعلقة باستخدام أدوية التخسيس، موضحًا مخاطر المنتجات غير المعتمدة، وضوابط استخدام الحقن المرخصة، وأسباب استعادة الوزن بعد جراحات السمنة.

 الصيدليات مصدر آمن لشراء أدوية التخسيس

 

شدد الدكتور بهاء الدين ناجي على ضرورة شراء الأدوية والمكملات الغذائية من الصيدليات المرخصة، محذرًا من الحصول عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من مراكز التجميل غير المختصة، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر تتعلق بمصدر المنتج وطريقة تخزينه وصلاحيته.

وأشار إلى أن بيع الأدوية خارج القنوات القانونية والرقابية يفتح المجال أمام تداول منتجات غير موثوقة، مؤكدًا أهمية التأكد من تسجيل المستحضرات ومصدرها قبل الاستخدام، وعدم الانسياق وراء الإعلانات التي تروج لنتائج سريعة دون سند طبي.

علاج التخسيس

حقن تخسيس وهمية ووعود مضللة بإنقاص الوزن

حذر استشاري التغذية العلاجية من انتشار منتجات تُروج بأسماء تجارية غير معتمدة، مستغلين رغبة الراغبين في إنقاص الوزن في الوصول إلى نتائج سريعة، لافتًا إلى أن بعض الإعلانات تزعم إمكانية فقدان 30 إلى 40 كيلوجرامًا خلال شهر واحد.

وضرب مثالًا بحقن «الريتراتوتايد» (Retatrutide)، موضحًا أنها لا تزال قيد التطوير والدراسة ولم تُعتمد للاستخدام العام، كما انتقد الترويج لمنتجات التخسيس من خلال بعض المشاهير، وبيع أدوية دون عبوات أصلية أو بيانات واضحة، بما يصعّب التحقق من مكوناتها ومصدرها.

 الاستخدام العشوائي لحقن التخسيس قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة

أكد ناجي أن استخدام حقن التخسيس المعتمدة طبيًا لا بد أن يتم تحت إشراف الطبيب، بعد إجراء الفحص السريري والتحاليل اللازمة للتأكد من ملاءمتها للحالة الصحية، إذ توجد حالات قد لا يناسبها استخدام هذه الأدوية.

صورة أرشيفية

وأوضح أن الجرعات يجب أن تبدأ بمستويات مناسبة ثم تُزاد تدريجيًا وفقًا لتقييم الطبيب واستجابة المريض، محذرًا من البدء بجرعات مرتفعة أو تعديلها دون استشارة طبية، لما قد يترتب على ذلك من مضاعفات، تشمل اضطرابات إفراغ المعدة والقيء المستمر والجفاف.

وشدد على أن أدوية التخسيس ليست الحل المناسب لجميع مرضى السمنة، وأن تحديد الحاجة إليها يتطلب تقييمًا طبيًا فرديًا، بينما يعتمد علاج كثير من الحالات على تنظيم الغذاء وممارسة النشاط البدني وتعديل العادات اليومية.

 لماذا يعود الوزن الزائد بعد عمليات التكميم وتحويل المسار؟

تطرق استشاري التغذية العلاجية إلى مشكلة استعادة الوزن بعد جراحات السمنة، موضحًا أن عدم تغيير السلوك الغذائي قد يسهم في تراجع نتائج العملية بمرور الوقت.

وأشار إلى أن بعض المرضى يلجأون إلى تناول المشروبات والحلويات مرتفعة السعرات بدلًا من الالتزام بالوجبات المتوازنة، ما قد يؤدي إلى زيادة السعرات المستهلكة واستعادة الوزن تدريجيًا.

وأكد أن نجاح علاج السمنة لا يتوقف على الأدوية أو التدخلات الجراحية وحدها، بل يتطلب الالتزام بنمط حياة صحي، يشمل التغذية المتوازنة والنشاط البدني والمتابعة الطبية المستمرة، لضمان الحفاظ على النتائج وتقليل احتمالات عودة الوزن الزائد.

حقن التخسيس حقن التخسيس الوهمية إنقاص الوزن السمنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

أرجع الدكة ومتتكلمش.. أضا يكشف كواليس حديث حاد بين عموتة ووائل جمعة

الاهلي

جلسة مصارحة مع اللاعبين.. مصدر بالأهلي يحسم الجدل حول مشادة وائل جمعة وعموتة

هجوم مطار الملك فهد الدولي

وفاة مقيم وإصابة 8 آخرين إثر اعتداء استهدف مطار الملك فهد بالسعودية

الاهلي

إحنا بتوع كورة مش بتوع بطيخ.. أحمد دويدار يُثير الجدل بعد تعادل الأهلي: «هنسمع الحدوتة»

الأهلي

الأهلي يستقر على استمرار عموتة وعقوبات منتظرة على اللاعبين واجتماع عاصف| خاص

عموتة

طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة

الدولار

عقب تراجعه.. أعلى سعر للدولار اليوم الخميس في البنوك

الذهب

تجاوز الـ 51 ألفاً .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 22-10-2026

ترشيحاتنا

وزن الحقائب

حل أزمة الركاب مع الوزن.. مطار القاهرة يوفر خدمة وزن الأمتعة قبل تسجيلك الدخول

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: مؤشرات إيجابية تعزز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية وتدعم استقرار تصنيف مصر الائتماني

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: مؤشرات إيجابية تعزز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية وتدعم استقرار تصنيف مصر الائتماني

ابتكار بالمركز القومي للبحوث يحوّل الأقمشة إلى سلاح ضد البعوض بتقنية النانو ومستخلصات النباتات

ابتكار بالمركز القومي للبحوث يحوّل الأقمشة إلى سلاح ضد البعوض بتقنية النانو ومستخلصات النباتات

بالصور

قوات حرس الحدود: تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل .. صور

قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

صرف مرتبات أكتوبر 2026 اليوم.. كم وصلت الرواتب بعد الزيادة؟

مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر

موعد آذان العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

المزيد