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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة 12 دولة.. انطلاق بطولة العالم لكرة السرعة 29 أكتوبر الجاري

كرة السرعة
كرة السرعة
عبدالله هشام

تنطلق منافسات بطولة العالم لكرة السرعة يوم 29 أكتوبر الجاري، بمشاركة 120 لاعبًا ولاعبة يمثلون 12 دولة، في إطار المنافسات الدولية التي تستهدف تعزيز انتشار اللعبة وتوسيع قاعدة ممارستها، وسط تطلعات بمنافسات قوية تعكس التطور الذي تشهده كرة السرعة على المستويين الفني والتنظيمي.

وتشهد البطولة مشاركة منتخبات مصر، وبولندا، وأوكرانيا، وألمانيا، وتونس، والعراق، والكويت، والهند، وفلسطين، والسودان، واليمن، وجزر القمر، بما يعكس تنوع المدارس الرياضية المشاركة، ويمنح البطولة أهمية فنية على مستوى المنافسة وتبادل الخبرات بين اللاعبين.

من جانبه، أكد اللواء إبراهيم فوزي، سكرتيرعام الاتحاد الدولي لكرة السرعة، أهمية البطولة في دعم مسيرة اللعبة وتعزيز حضورها على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن مشاركة 12 دولة تمثل فرصة مهمة لتطوير مستويات اللاعبين، وتبادل الخبرات الفنية بين المنتخبات، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى العام للمنافسات.

وأضاف فوزي، أن البطولات الدولية تمثل محطة مهمة في مسيرة كرة السرعة، لما توفره من احتكاك مباشر بين اللاعبين، وتسهم به في تعزيز التنافسية وتوسيع انتشار اللعبة، إلى جانب دعم العلاقات الرياضية بين الدول المشاركة.

وفي السياق ذاته، أكد أحمد الخطيب، رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، جاهزية مصر لاستضافة البطولة، مشددًا على أن الاستعدادات جرت وفق خطة متكاملة لضمان خروج الحدث بالصورة التي تليق بمكانة الرياضة المصرية وقدرتها على تنظيم البطولات الدولية الكبرى.

وأوضح الخطيب أنه تم الانتهاء من الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة لاستضافة الوفود والمنتخبات المشاركة، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة لإقامة المنافسات، وتقديم تجربة تنظيمية متميزة لجميع المشاركين، مؤكدًا أن مصر مستعدة لاستقبال ضيوفها من مختلف الدول وتوفير سبل الراحة اللازمة لهم طوال فترة البطولة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة أن استضافة هذا الحدث تمثل إضافة جديدة لسجل مصر في تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية، وتعكس ما تمتلكه من خبرات وإمكانات تنظيمية تؤهلها لاستضافة البطولات الكبرى بكفاءة واقتدار، بما يعزز من مكانتها على خريطة الرياضة العالمية.

من جانبه، أكد المهندس نبيل إمام أن البطولة من المنتظر أن تشهد منافسات قوية في ظل مشاركة مجموعة من المنتخبات المختلفة، وهو ما يمنح لاعبي منتخب مصر فرصة مهمة للاحتكاك بمدارس فنية متنوعة، واكتساب المزيد من الخبرات التي تساعدهم على تطوير مستوياتهم والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

وأشار إمام إلى أن كرة السرعة شهدت تطورًا ملحوظًا في مصر خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع زيادة قاعدة الممارسة واتساع نطاق الاهتمام باللعبة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مستوى اللاعبين والمنافسة، ويعزز فرص ظهور المنتخب المصري بصورة قوية خلال البطولة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية الجوانب الفنية والتحكيمية في نجاح البطولة، موضحًا أن المنافسات ستشهد مشاركة حكام على أعلى مستوى، بما يدعم تطبيق القواعد الفنية بدقة، ويضمن تحقيق العدالة بين المنتخبات المشاركة، والخروج بالبطولة بصورة مشرفة على المستويين الفني والتنظيمي.

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