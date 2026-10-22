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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع طالب وإصابة آخر إثر تصادم دراجة بخارية بـ لودر في بني سويف

مستشفي بني سويف الجامعي
مستشفي بني سويف الجامعي
بني سويف : محمد عبدالحليم

لقي طالب مصرعه وأُصيب آخر، اليوم، إثر تصادم دراجة بخارية بـ لودر، خلال ذهابهما للمدرسة، في قرية بني سليمان الشرقية التابعة لمركز بني سويف شرق النيل ، وجرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف بلاغًا بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية يستقلها طالبان في المرحلة الثانوية مع لودر خلال ذهابهما إلى المدرسة، في قرية بني سليمان الشرقية التابعة لمركز بني سويف، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع عبد الرحمن نشأت، 17 عامًا، طالب، مقيم بقرية بني سليمان الشرقية، وإصابة علي حازم علي، 17 عامًا، طالب، مقيم بقرية بني سليمان الشرقية.

وأوضح الفحص المبدئي إصابته بفقدان تام في الوعي وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم نقل المصاب إلى قسم الاستقبال والطوارئ لإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة لبيان مدى ونوعية الإصابات التي لحقت به، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وتحرر المحضر بالواقعة، وجارِ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة حيالها، وتباشر النيابة المختصة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات وأسباب وقوعه، تمهيدًا لإصدار تصريح الدفن للطالب المتوفي.

بني سويف بني سليمان بني سويف الجامعي

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