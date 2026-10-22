السكرتير العام لبني سويف يعقد اجتماع مجلس إدارة مشروع الجبانات بالمحافظة

عقد كامل علي غطاس السكرتير العام لمحافظة بني سويف اجتماع مجلس إدارة مشروع الجبانات وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بهذا الملف وتذليل أية معوقات .

جاء ذلك في حضور عمرو محمود مدير مشروع الجبانات بالمحافظة، محمد أبو الفتوح مدير الشؤون القانونية، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، رؤساء الوحدات المحلية.

وخلال الاجتماع، شدد السكرتير العام على أهمية التنسيق الكامل بين مشروع الجبانات والشؤون القانونية والتخطيط العمراني ورؤساء الوحدات المحلية، لضمان سرعة البت في الطلبات المقدمة من المواطنين وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة