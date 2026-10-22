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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد السويدي: المناطق الصناعية الصغيرة تفتح آفاقًا جديدة لتشغيل المرأة في مصر

المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات
المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات
إسراء صبري

أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أن إنشاء مناطق صناعية صغيرة بالقرب من التجمعات السكنية يمثل أحد الحلول المهمة لتوفير فرص عمل، خاصة للسيدات، من خلال إقامة صناعات كثيفة العمالة تتيح لهن العمل بالقرب من محل إقامتهن، دون الحاجة إلى السفر أو التنقل لمسافات طويلة.

وأوضح السويدي، خلال جلسة «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، أن التوسع في إقامة هذه المناطق من شأنه دعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وتخفيف الأعباء المرتبطة بانتقال العمالة، إلى جانب تعزيز النشاط الصناعي في مختلف المناطق السكنية.

وأشار إلى أن صناعة الملابس تعد من أكثر القطاعات توفيرًا لفرص العمل للسيدات في مصر، مؤكدًا أهمية دعم الصناعات كثيفة العمالة والاستفادة من قدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من العاملين، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالتصدير، أوضح رئيس اتحاد الصناعات أن تحرير سعر الصرف كان عاملًا مهمًا في تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، ودعم فرص تصديرها، في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات صناعية يمكن استغلالها لزيادة الصادرات.

وأضاف أن خطة الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة تستهدف الاستفادة من المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر في مجال التصنيع، مشيرًا إلى أن العنصر البشري المصري يتمتع بمستوى متميز، وأن الشركات تتنافس على استقطاب خريجي التعليم الفني المؤهلين، خاصة الحاصلين على برامج تدريبية تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي، وهو ما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالميًا.

السويدي اتحاد الصناعات منتدى مصر منتدى مصر 2026 صناعة الملابس التصدير

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