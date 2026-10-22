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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع سيدة وطفلتها في حادث أليم بالباجور

المتوفية
المتوفية

سادت حالة من الحزن العميق وبكاء الفراق بين أهالي قرية "كفر السنابسة" التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، إثر رحيل السيدة "وردة" وابنتها "منة" في حادث أليم وقع مساء أمس على كوبري العطار بمركز الباجور، لترحل الأم وابنتها معاً بعد رحلة شقاء وكفاح مريرة.

​وفي أول ظهور إعلامي له، روى والد الضحية تفاصيل مؤلمة عن حياة ابنته ومأساتها، موضحاً أن زوجها تركها مع بناتها منذ سنتين ورفض الإنفاق عليها، مما اضطرها للعودة للإقامة في منزل والدها مع ابنتها المطلقة وأولادها.

​وقال الأب بصوت يعتصره الألم: "بنتي مطلقة ومعاها أولاد وأنا اللي بصرف عليهم، ولما شعرت وردة بأن العبء أصبح ثقيلاً عليّ، قررت أن تبدأ مشروعاً بسيطاً في التجارة بالملابس لتنفق على بناتها وتساعدني في مصاريف البيت، وكانت حريصة دائماً على ألا تكون عالة على أحد".

​وعن تفاصيل الواقعة المؤلمة، أضاف الأب أن ابنته كانت تستقل دراجة نارية أو تسير رفقة ابنتها "منة" يوم أمس، فوقع حادث مأساوي أسفر عن وفاتها في الحال، لتلحق بها ابنتها بعد نحو ربع ساعة فقط متأثرة بإصابتها، ليخطف الموت الأم وابنتها في لحظات معدودة.

​واختتم والد الضحية حديثه بدموع الحزن والاحتساب قائلاً: "ما شافتش يوم كويس وكانت متبهدلة لوحدها وشقيانة وتعبانة، بس راحت للي أحن مني ومنها.. هي وبنتها في الجنة إن شاء الله"، مطالباً الجميع بالدعاء لهما بالرحمة والمغفرة وصبر أهلهم وذويهم على هذا المصاب الجلل.

المنوفية محافظة المنوفية حادث وفاة أم ونجلتها

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