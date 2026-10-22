من جذب الاستثمارات إلى تحسين حياة المواطنين.. كيف تحوّل الطرق والمدن الجديدة خريطة التنمية في مصر؟

لم تعد مشروعات الطرق والمدن الجديدة في مصر مجرد أعمال إنشائية تستهدف تحسين حركة المرور أو التوسع في البناء، بل أصبحت جزءًا من رؤية أوسع لإعادة تشكيل خريطة التنمية العمرانية والاقتصادية، وربط المناطق السكنية بمراكز العمل والخدمات، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.

وتسهم شبكات الطرق الحديثة في تسهيل انتقال المواطنين والبضائع، وتفتح آفاقًا جديدة أمام إقامة المشروعات الإنتاجية، خاصة في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية.

فرصة لتخفيف الضغط عن المناطق المزدحمة

وفي المقابل، تمثل المدن الجديدة فرصة لتخفيف الضغط عن المناطق المزدحمة، وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة تستوعب الأجيال الجديدة. لكن تحقيق أقصى استفادة من هذه المشروعات يرتبط بقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات، بالتوازي مع تطوير المناطق القديمة ومعالجة التحديات العمرانية القائمة.

الطرق والمدن الجديدة.. رؤية تتجاوز البناء والتشييد

أكد الدكتور سعيد حسنين، أستاذ التخطيط العمراني، أن استراتيجية الدولة في التنمية العمرانية شهدت تحولًا في فلسفتها، فلم تعد تقتصر على إنشاء الطرق أو إقامة المدن الجديدة، وإنما أصبحت تعتمد على رؤية متكاملة تربط بين التخطيط العمراني وتطوير منظومة النقل والمواصلات، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح حسنين، خلال لقائه مع أحمد دياب ومحمد جوهر في برنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن تطوير البنية التحتية ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المختلفة، وتوفير بيئة معيشية أكثر استقرارًا، بما يدعم فرص بناء مجتمعات عمرانية قادرة على استيعاب احتياجات السكان.

كيف تنعكس مشروعات التنمية على حياة المواطن؟

وأشار أستاذ التخطيط العمراني إلى أن توفير مجتمعات عمرانية متكاملة يمثل أحد العناصر المهمة في تحسين جودة الحياة، لا سيما بالنسبة إلى الشباب الذين يمثلون ركيزة أساسية في بناء المستقبل الاقتصادي والاجتماعي.

وتسهم شبكات الطرق الحديثة ووسائل النقل المتطورة في تقليل صعوبات الانتقال بين أماكن السكن والعمل والخدمات، كما تساعد على تعزيز الترابط بين المناطق المختلفة، بما يتيح فرصًا أوسع أمام المواطنين للاستفادة من الخدمات والمشروعات الاقتصادية.

وتتجاوز أهمية هذه المشروعات الجانب العمراني، إذ ترتبط بقدرة المدن والمناطق الجديدة على توفير بيئة مناسبة للعمل والإنتاج، بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويعزز فرص التنمية المستدامة.

شبكة الطرق بوابة جذب الاستثمارات

ولفت حسنين إلى أن تطوير شبكة الطرق ووسائل النقل الحديثة أصبح عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحًا أن البنية التحتية القوية تمنح المشروعات الاقتصادية قدرة أكبر على الوصول إلى الأسواق، وتسهيل نقل المواد الخام والمنتجات، وتحسين حركة التجارة.

وتبرز أهمية ذلك في المناطق الاستراتيجية، وعلى رأسها محور قناة السويس، الذي يمثل أحد المجالات المهمة لربط البنية التحتية بالأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.

فرص عمل جديدة.. كيف تتحول البنية التحتية إلى عائد اقتصادي؟

وأوضح أستاذ التخطيط العمراني أن تطوير الطرق ينعكس بصورة مباشرة على فرص العمل، سواء من خلال المشروعات المرتبطة بإنشاء البنية التحتية أو عبر الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية التي تساعد هذه المشروعات على جذبها.

وتتمثل أهمية هذه الفرص في إمكانية توفير وظائف متنوعة ومستدامة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي للأسر المصرية، ويمنح المناطق التي تشهد توسعًا عمرانيًا فرصًا أكبر للنمو.

التنمية لا تتوقف عند المدن الجديدة

وشدد حسنين على أن التنمية العمرانية لا ينبغي أن تقتصر على إقامة المدن الجديدة، بل يجب أن تتكامل معها خطط لتطوير المناطق القديمة، ومعالجة المناطق المتدهورة والعشوائيات، بما يضمن تحقيق تنمية أكثر توازنًا بين مختلف المناطق.

كما أشار إلى أهمية التعامل مع الأنشطة الصناعية الملوثة ونقلها من المناطق التي لا تتناسب طبيعة نشاطها مع الاستخدامات السكنية، بما يسهم في تحسين البيئة العمرانية والارتقاء بظروف المعيشة.