قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة مفاوضات بيراميدز مع مهاجم مودرن سبورت.. مصدر يكشف
ثابت دون تغيير.. سعر الذهب في الكويت اليوم
مجلس حكماء المسلمين يُدين بشدة هجوم جماعة الحوثي على مطار الملك فهد الدولي
بزعم تهديد القوات.. استشهاد مواطن سوري من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص جيش الاحتلال
حقيقة تأخير امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لـ2 ديسمبر ..ماذا قررت التعليم؟
الوزراء: التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء بشأن "تخفيف الأحمال الكهربائية" غير صحيحة
وزيرا خارجية مصر والإمارات يبحثان تعزيز التعاون الثنائي واحتواء التصعيد الإقليمي
خلال اتصال مع نظيرته بالكونغو الديمقراطية.. وزير الخارجية يؤكد على أهمية التعاون في نهر النيل
دون تغيير.. سعر العملات الأجنبية في البنوك الآن
البنتاجون ولوكهيد توقعان اتفاقا ضخما لإنتاج 850 مقاتلة F-35 خلال 10 سنوات
جيش الاحتلال الإسرائيلي يحقق في بلاغ عن إطلاق نار بمنطقة حومش شمال الضفة الغربية
وزير الصناعة: حوافز وتسهيلات لدعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات الصناعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من جذب الاستثمارات إلى تحسين حياة المواطنين.. كيف تحوّل الطرق والمدن الجديدة خريطة التنمية في مصر؟

الطرق الجديدة
الطرق الجديدة
محمد البدوي

لم تعد مشروعات الطرق والمدن الجديدة في مصر مجرد أعمال إنشائية تستهدف تحسين حركة المرور أو التوسع في البناء، بل أصبحت جزءًا من رؤية أوسع لإعادة تشكيل خريطة التنمية العمرانية والاقتصادية، وربط المناطق السكنية بمراكز العمل والخدمات، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.

 وتسهم شبكات الطرق الحديثة في تسهيل انتقال المواطنين والبضائع، وتفتح آفاقًا جديدة أمام إقامة المشروعات الإنتاجية، خاصة في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية. 

فرصة لتخفيف الضغط عن المناطق المزدحمة

وفي المقابل، تمثل المدن الجديدة فرصة لتخفيف الضغط عن المناطق المزدحمة، وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة تستوعب الأجيال الجديدة. لكن تحقيق أقصى استفادة من هذه المشروعات يرتبط بقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات، بالتوازي مع تطوير المناطق القديمة ومعالجة التحديات العمرانية القائمة.

الطرق والمدن الجديدة.. رؤية تتجاوز البناء والتشييد

أكد الدكتور سعيد حسنين، أستاذ التخطيط العمراني، أن استراتيجية الدولة في التنمية العمرانية شهدت تحولًا في فلسفتها، فلم تعد تقتصر على إنشاء الطرق أو إقامة المدن الجديدة، وإنما أصبحت تعتمد على رؤية متكاملة تربط بين التخطيط العمراني وتطوير منظومة النقل والمواصلات، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح حسنين، خلال لقائه مع أحمد دياب ومحمد جوهر في برنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن تطوير البنية التحتية ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المختلفة، وتوفير بيئة معيشية أكثر استقرارًا، بما يدعم فرص بناء مجتمعات عمرانية قادرة على استيعاب احتياجات السكان.

كيف تنعكس مشروعات التنمية على حياة المواطن؟

وأشار أستاذ التخطيط العمراني إلى أن توفير مجتمعات عمرانية متكاملة يمثل أحد العناصر المهمة في تحسين جودة الحياة، لا سيما بالنسبة إلى الشباب الذين يمثلون ركيزة أساسية في بناء المستقبل الاقتصادي والاجتماعي.

وتسهم شبكات الطرق الحديثة ووسائل النقل المتطورة في تقليل صعوبات الانتقال بين أماكن السكن والعمل والخدمات، كما تساعد على تعزيز الترابط بين المناطق المختلفة، بما يتيح فرصًا أوسع أمام المواطنين للاستفادة من الخدمات والمشروعات الاقتصادية.

وتتجاوز أهمية هذه المشروعات الجانب العمراني، إذ ترتبط بقدرة المدن والمناطق الجديدة على توفير بيئة مناسبة للعمل والإنتاج، بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويعزز فرص التنمية المستدامة.

شبكة الطرق بوابة جذب الاستثمارات

ولفت حسنين إلى أن تطوير شبكة الطرق ووسائل النقل الحديثة أصبح عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحًا أن البنية التحتية القوية تمنح المشروعات الاقتصادية قدرة أكبر على الوصول إلى الأسواق، وتسهيل نقل المواد الخام والمنتجات، وتحسين حركة التجارة.

وتبرز أهمية ذلك في المناطق الاستراتيجية، وعلى رأسها محور قناة السويس، الذي يمثل أحد المجالات المهمة لربط البنية التحتية بالأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.

فرص عمل جديدة.. كيف تتحول البنية التحتية إلى عائد اقتصادي؟

وأوضح أستاذ التخطيط العمراني أن تطوير الطرق ينعكس بصورة مباشرة على فرص العمل، سواء من خلال المشروعات المرتبطة بإنشاء البنية التحتية أو عبر الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية التي تساعد هذه المشروعات على جذبها.

وتتمثل أهمية هذه الفرص في إمكانية توفير وظائف متنوعة ومستدامة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي للأسر المصرية، ويمنح المناطق التي تشهد توسعًا عمرانيًا فرصًا أكبر للنمو.

التنمية لا تتوقف عند المدن الجديدة

وشدد حسنين على أن التنمية العمرانية لا ينبغي أن تقتصر على إقامة المدن الجديدة، بل يجب أن تتكامل معها خطط لتطوير المناطق القديمة، ومعالجة المناطق المتدهورة والعشوائيات، بما يضمن تحقيق تنمية أكثر توازنًا بين مختلف المناطق.

كما أشار إلى أهمية التعامل مع الأنشطة الصناعية الملوثة ونقلها من المناطق التي لا تتناسب طبيعة نشاطها مع الاستخدامات السكنية، بما يسهم في تحسين البيئة العمرانية والارتقاء بظروف المعيشة.

الطرق الطرق والمدن الجديدة شبكة الطرق التنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

عموتة

طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة

المعاشات

2080 جنيها| زيادة في المعاشات من أول يناير.. اعرف قيمتها

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا

محمد حمدي زكي

مهاجم القناة يوضح سبب عدم احتفاله أمام الأهلي: «بيتي وعشت فيه أجمل سنتين»

صورة ارشيفية

ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الذهب.. تعرف على آخر التطورات

الأهلي وبيراميدز

غلق إستاد القاهرة بعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

مطار الملك فهد

السعودية.. ارتفاع ضحايا العدوان على مطار الملك فهد الدولي إلى حالتي وفاة

ترشيحاتنا

الصلاة

كيفية قضاء الصلوات الفائتة.. الأزهر يوضح الطريقة وحكم الترتيب بينها

ملتقي الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: السيدة صفية بنت حيي.. نموذج في سماحة الإسلام وصدق الوفاء وسمو الأخلاق

مسجد جديد

لعمارة بيوت الله.. وزارة الأوقاف تفتتح 19 مسجدا غدا بعدد من المحافظات

بالصور

عصير طبيعي في المنزل يُحسن المؤشرات الصحية للقلب والأوعية الدموية

تأثير عصير البرتقال على الجينات والالتهابات
تأثير عصير البرتقال على الجينات والالتهابات
تأثير عصير البرتقال على الجينات والالتهابات

القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى 84 لضحايا معركة العلمين الثانية

القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى الرابعة والثمانين لضحايا معركة العلمين الثانية
القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى الرابعة والثمانين لضحايا معركة العلمين الثانية
القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى الرابعة والثمانين لضحايا معركة العلمين الثانية

لهؤلاء الأشخاص فقط .. أطعمة تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى

ما الأطعمة التي تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى؟
ما الأطعمة التي تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى؟
ما الأطعمة التي تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى؟

البانيه من190 لـ230 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

فيديو

المتهم

بيوصل رسائل لطليقته.. القبض على المتهم بالتعدي على نجلته بالضرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد