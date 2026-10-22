رئيس اقتصادية قناة السويس: هناك طلب على إنشاء مراكز التوزيع لشركات عالمية لدينا

أكد مصطفى شيخون رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن منطقة العين السخنة بها صناعات كيميائية وهندسية وفي شرق الإسماعيلية مخصصة لصناعات الموارد التعدينية .

وقال مصطفى شيخون في كلمته في جلسة استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة على هامش جلسات منتدى مصر، :" كل منطقة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بها تخصص محدد للصناعات التي تتم فيها ".



وتابع مصطفى شيخون :" العديد من الشركات العالمية بعدما حدثت اضطرابات في مناطق مختلفة جتلنا وعايزة تعمل مراكز التوزيع الخاصة بها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ".

واكمل مصطفى شيخون :" هناك طلب على إنشاء مراكز التوزيع لشركات عالمية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ".

وتابع مصطفى شيخون :" نعمل على تحسين دائم في بيئة الاستثمار ونحن في حوار مستمر مع المستثمر للتعرف على تجربته والمشاكل التي تواجهه للعمل على حلها".

وأكمل مصطفى شيخون :" لدينا 18 خدمة المستثمر يمكن ان يحصل عليها إلكتورنيا من خلال منظومة الشباك الواحد".