رفض اعطاءه أموالا لشراء المخدرات.. السجن المؤبد لسائق قتل والده في الخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لسائق، لاتهامه بقتل والده عمدًا باستخدام عصا خشبية، إثر خلاف نشب بينهما بسبب رفض الأب إعطاء نجله أموالًا لشراء المواد المخدرة، وذلك بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد، وأسامة محمود حسن أبو زيد، وعمرو شعبان عبد المنصف شعبان، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة المتهم «مصطفى م. ع. ا»، 25 عامًا، سائق ومقيم بمنطقة القلج التابعة لمركز الخانكة، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 3993 لسنة 2026 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1131 لسنة 2026 كلي شمال بنها.



وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في 11 فبراير 2026، قتل والده المجني عليه «محمد عبد العاطي الجارحي إبراهيم» عمدًا، دون سبق إصرار أو ترصد، إثر مشادة نشبت بينهما بسبب رفض الأب إعطاءه أموالًا لشراء المواد المخدرة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أحضر عصا خشبية من مسكنه وانهال بها على والده ضربًا في أنحاء متفرقة من جسده، قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات التي أوردها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

كما أسندت النيابة إلى المتهم إحراز عصا خشبية تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني، إلى جانب إحراز جوهر مخدر «الحشيش» بقصد التعاطي، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.