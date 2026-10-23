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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد قطع أذنه..مستشفى بلبيس بالشرقية تنجح في إعادة زرع وترميم أذن شاب تعرض لحادث سير

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

Hكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية نجاح الفريق الطبي بقسم جراحة التجميل والحروق بمستشفى بلبيس المركزي، بقيادة الدكتور عمرو النحاس استشاري جراحة التجميل والحروق ورئيس القسم، وبمشاركة الدكتور محمد المرزوقي أخصائي التخدير، وفريق التمريض أسامة عيد، وشيزان مصطفى، في إجراء جراحة دقيقة وعاجلة لإعادة زرع وترميم صوان الأذن اليسرى لشاب يبلغ من العمر ١٩ عاماً، تعرض لبتر شبه كلي بالأذن إثر حادث طريق.

وأشاد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بكفاءة أداء عمل الفريق الطبي بقسم جراحة التجميل والحروق بمستشفى بلبيس المركزي، مثمناً سرعة الاستجابة للحالة ودقة العملية الجراحية، ومؤكداً على استمرار دعم الفرق الطبية وتوفير الإمكانات اللازمة لإجراء الجراحات الدقيقة والتعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة.

وأوضح محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بصحة الشرقية، أن الشاب وصل إلى المستشفى في وقت متأخر من الليل، إثر تعرضه لحادث أثناء استقلاله دراجة نارية، ما أدى إلى بتر شبه كلي بصوان الأذن اليسرى. وعلى الفور، تم إجراء الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وتجهيز غرفة العمليات لإجراء الجراحة العاجلة في الساعة الرابعة فجراً، حيث تم العمل على إعادة زرع الأذن وترميمها باستخدام جراحة تجميلية دقيقة، مضيفاً أن الحالة بدأت تتحسن عقب العملية ولم تظهر مشكلات في الوظائف الحسية أو السمعية المرتبطة بالأذن وفقاً للتقييم الطبي الوارد من المستشفى، وتم حجز الشاب بالقسم الداخلي للمتابعة والاطمئنان على استقرار حالته.

وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر والتقدير للدكتور عمرو إبراهيم وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد نور الدين مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، والدكتور أنور شاهين مدير مستشفى بلبيس المركزي، والأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة وجميع المشاركين في هذا العمل، تقديراً لجهودهم المخلصة المبذولة لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

بالشرقية وزارة الصحة جراحة التجميل والحروق مستشفى بلبيس

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